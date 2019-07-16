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Директор минского "Торпедо": я поеду в Москву и буду встречаться с людьми, которые заинтересованы взять наш клуб
Источник материала: Партизан
Директор минского "Торпедо" Андрей Салангин рассказал, каким образом клуб будет преодолевать финансовый кризис, поставивший под вопрос само существование команды.
"Годовой бюджет у нас сформирован. Мы ежемесячно получали финансы за определенные услуги, выставляли счета. Жили от месяца к месяцу. Гарантий на год или на полгода не было. Я поеду в Москву и буду встречаться с людьми, которые заинтересованы взять "Торпедо". Мы в устной форме обговорили все финансовые вопросы: сколько нужно, чтобы доиграть чемпионат, сколько нужно, чтобы погасить долги. Если все срастется, то "Торпедо" продолжит играть в высшей лиге", — процитировали Салангина в программе "Спорт-кадр" на канале
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Директор минского "Торпедо": я поеду в Москву и буду встречаться с людьми, которые заинтересованы взять наш клуб
Директор минского "Торпедо" Андрей Салангин рассказал, каким образом клуб будет преодолевать финансовый кризис, поставивший под вопрос само существование...
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