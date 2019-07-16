Семашко назвал четыре первоочередные задачи в отношениях с Россией









БелТА. «Я бы назвал четыре проблемы, которые мы должны решить: компенсация налогового маневра, ценообразование на газ, продвижение нашей мясо-молочной продукции и продвижение промышленной продукции. Это первоочередные задачи, которые в рамках уже действующих соглашений и Союзного государства, и Евразийского экономического союза мы должны решить», — сказал Владимир Семашко, передает





Он обратил внимание на то, что товарооборот между странами в прошлом году вырос на 9,4% в основном за счет импорта из России.





Посол обратил внимание на то, что 62 беларусских молокоперерабатывающих предприятия закрыты для поставок в Россию, 40 мясных предприятий испытывают те же проблемы. Созданы барьеры для поставок промышленной продукции, в частности машиностроительной.





По словам Владимира Семашко, Россия остается основным торговым партнером Беларуси, но ее доля за 10-15 лет снизилась с 53-55% в обороте до 38,8% по факту прошлого года.





Проблематика, названная Владимиром Семашко, перекликается с той, которую считает насущной президент Беларуси. На прошлой неделе Александр Лукашенко высказался за то, чтобы сначала решать текущие вопросы, а потом обсуждать программы интеграции.





Президенты Беларуси и России проведут переговоры 17-18 июля.