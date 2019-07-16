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Семашко назвал четыре первоочередные задачи в отношениях с Россией

17.07.2019 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Посол Беларуси в России Владимир Семашко назвал четыре главные проблемы отношений Минска и Москвы. Их разрешение он считает первоочередными задачами, которые требуется решать в рамках Союзного государства и ЕАЭС.



«Я бы назвал четыре проблемы, которые мы должны решить: компенсация налогового маневра, ценообразование на газ, продвижение нашей мясо-молочной продукции и продвижение промышленной продукции. Это первоочередные задачи, которые в рамках уже действующих соглашений и Союзного государства, и Евразийского экономического союза мы должны решить», — сказал Владимир Семашко, передает БелТА.

Он обратил внимание на то, что товарооборот между странами в прошлом году вырос на 9,4% в основном за счет импорта из России.

Посол обратил внимание на то, что 62 беларусских молокоперерабатывающих предприятия закрыты для поставок в Россию, 40 мясных предприятий испытывают те же проблемы. Созданы барьеры для поставок промышленной продукции, в частности машиностроительной.

По словам Владимира Семашко, Россия остается основным торговым партнером Беларуси, но ее доля за 10-15 лет снизилась с 53-55% в обороте до 38,8% по факту прошлого года.

Проблематика, названная Владимиром Семашко, перекликается с той, которую считает насущной президент Беларуси. На прошлой неделе Александр Лукашенко высказался за то, чтобы сначала решать текущие вопросы, а потом обсуждать программы интеграции.

Президенты Беларуси и России проведут переговоры 17-18 июля.
 
 
Теги: Минск
 
 
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Посол Беларуси в России Владимир Семашко назвал четыре главные проблемы отношений Минска и Москвы. Их разрешение он считает первоочередными задачами, которые...
 
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