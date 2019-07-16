АБИИ присматривается к финансированию транспортных проектов в Беларуси

Дмитрий Крутой провел переговоры с вице-президентом банка по инвестициям Джагатисом Пандианом, вице-президентом по корпоративным вопросам Дэнни Александром, старшим советником президента банка Константином Лимитовским, генеральным директором по инвестиционным операциям Сьюпи Тераванинторн и членом Совета директоров от России Григорием Бутриным, сообщает пресс-служба Минэкономики.





Перспективным направлением для инвестиций банка в Беларусь признана транспортная отрасль. Ранее министр финансов Максим Ермолович сообщал, что готовятся предложения для АБИИ по финансированию реконструции дорог М-1 и М-3, а также по участию в ГЧП по реконструкции дороги М-10.



