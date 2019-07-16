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Российского неонациста, который издевался над мексиканцами, приговорили к 37,5 годам тюрьмы

17.07.2019 06:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российского неонациста Алексея Макеева, который убил жителя Мексики и известен многочисленными провокациями, приговорили к 37,5 годам тюрьмы.



Об этом сообщает прокуратура штата Кинтана-Роо.

Помимо тюремного срока, россиянин выплатить штраф, размер которого составляет примерно 22 тысячи долларов.

Напомним, в 2017 году в мексиканском Канкуне неонацист из РФ Алексей Макеев ранил ножом одного из местных жителей, которые пришли к нему из-за угроз и оскорблений в интернете, после чего разъяренная толпа его чуть не линчевала.
 
 
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Российского неонациста Алексея Макеева, который убил жителя Мексики и известен многочисленными провокациями, приговорили к 37,5 годам тюрьмы.
 
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