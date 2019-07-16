|
Российского неонациста, который издевался над мексиканцами, приговорили к 37,5 годам тюрьмы
Источник материала: Партизан
Российского неонациста Алексея Макеева, который убил жителя Мексики и известен многочисленными провокациями, приговорили к 37,5 годам тюрьмы.
Об этом сообщает прокуратура штата Кинтана-Роо.
Помимо тюремного срока, россиянин выплатить штраф, размер которого составляет примерно 22 тысячи долларов.
Напомним, в 2017 году в мексиканском Канкуне неонацист из РФ Алексей Макеев ранил ножом одного из местных жителей, которые пришли к нему из-за угроз и оскорблений в интернете, после чего разъяренная толпа его чуть не линчевала.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российского неонациста Алексея Макеева, который убил жителя Мексики и известен многочисленными провокациями, приговорили к 37,5 годам тюрьмы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)