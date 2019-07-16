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Игра престолов установила рекорд по номинациям на премию Emmy
Источник материала: Партизан
Сериал Игра престолов был включен в 32 номинации популярной американской премии Emmy 2019.
Об этом сообщает Associated Press.
В частности, сериал будет бороться за награду в номинациях Лучший драматический сериал, Лучшая режиссура, Лучший саундтрек, Лучший актер в драматическом сериале, Лучшая актриса в драматическом сериале и т. д.
Победители станут известны 22 сентября.
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Сериал Игра престолов был включен в 32 номинации популярной американской премии Emmy 2019.
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