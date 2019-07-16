Игра престолов установила рекорд по номинациям на премию Emmy

Об этом сообщает Associated Press.





В частности, сериал будет бороться за награду в номинациях Лучший драматический сериал, Лучшая режиссура, Лучший саундтрек, Лучший актер в драматическом сериале, Лучшая актриса в драматическом сериале и т. д.





Победители станут известны 22 сентября.