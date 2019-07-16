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Бывший лифтёр в Минске воровал тормозные катушки с лифтов

17.07.2019 07:21 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Бывший лифтёр в Минске воровал тормозные катушки с лифтов
ГУВД Мингорисполкома

Участились жалобы жителей Октябрьского района Минска на то, что в их подъездах не работают лифты. Мастер по ремонту выяснил: во всех случаях причина поломки – отсутствие катушек тормоза в машинном отделении. 

В милицию поступило несколько заявлений о хищении.

Злоумышленника взяли с поличным. Оказалось, что парень ранее работал на одном из предприятий, которое занималось обслуживанием лифтов. Для него не составляло труда залезть в машинное отделение, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Оперативники устанавливают причастность молодого человека к иным фактам хищений катушек на территории столицы. 

Бывший лифтёр в Минске воровал тормозные катушки с лифтов
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Теги: Минск
 
 
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