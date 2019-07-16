Бывший лифтёр в Минске воровал тормозные катушки с лифтов

Источник материала: Аргументы и факты

Участились жалобы жителей Октябрьского района Минска на то, что в их подъездах не работают лифты. Мастер по ремонту выяснил: во всех случаях причина поломки – отсутствие катушек тормоза в машинном отделении.

В милицию поступило несколько заявлений о хищении.

Злоумышленника взяли с поличным. Оказалось, что парень ранее работал на одном из предприятий, которое занималось обслуживанием лифтов. Для него не составляло труда залезть в машинное отделение, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.