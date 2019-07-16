Дом из аналога пенопласта и бетона. Сколько стоит построить такое жилье по польской технологии

Источник материала: Tut.by

Технология строительства домов с применением несъемной опалубки во многих странах успешно конкурирует c любой другой традиционной. В Беларуси же она встречается крайне редко — для массового применения нужен хотя бы один производитель этой самой опалубки. Все, что можно встретить на наших строительных выставках — привозят из России или Польши, чтобы показать как новинку. В этом году, например, была замечена польская система Izodom. Имеет ли она шансы на нашем рынке? Ответ прост — если цена будет конкурентоспособной, то почему бы и нет.



Фото: izodom2000polska.com

Система несъемной опалубки — это увеличенные в масштабе детали «Лего» из твердых изоляционных материалов с полостью внутри. На площадке из них собирают коробку дома. В полость заливается бетон. В итоге получаются монолитные стены сразу с теплоизолирующими внешним и внутренним слоем. Утеплитель, кстати, хоть и является аналогом известного всем пенопласта, лишен его недостатков. Например, он не горюч, обладает высокой плотностью и не выгорает на солнце. Производит его немецкий концерн BASF. У него самый высокий сертификат по экологической безопасности от Берлинского института строительства.



Фото: izodom2000polska.com

Несомненный плюс — энергосбережение. Стены собираются без мостиков холода, их не нужно дополнительно утеплять. Толщина утеплителя может быть разной — от 15 до 30 см. В процессе эксплуатации дом из несъемных панелей позволит неплохо сэкономить на отоплении. Директор компании «Экоизострой», которая представляет технологию на белорусском рынке, говорит, что при существующих тарифах экономия будет существенной. Например, если на отопление от электричества старого блочного или кирпичного дома на 100 «квадратов» будет тратится порядка 1250 рублей в год, то владелец дома из «изодома» потратит всего 100 рублей.



Фото: izodom2000polska.com

Для своих домов польский производитель разработал специальный плитный фундамент. Его основное преимущество — высокая скорость сборки при минимальных земляных работах. Можно уложиться в 2−3 дня. В итоге сразу получается ровный утепленный пол. Сколько он будет стоить — это уже другой вопрос.



Фото: izodom2000polska.com

Нам предоставили смету, для дома на 140 м² в Беларуси. В ней на фундаментную плиту заложено почти 10 тысяч евро. Впрочем, представители компании говорят, что фундамент может быть любой другой конструкции.



Фото: izodom2000polska.com

В той же смете указаны фасонные стеновые блоки Princeblok толщиной 30 см (15 см бетон и 15 см утеплитель). Их габариты — 0,25×2 метра. Указаны также элементы угловые, перегородочные, перемычки. Весь необходимый набор элементов изготавливается под конкретный проект. Это позволяет сократить риск некачественной сборки даже непрофессионалами — ничего не нужно подрезать и дополнительно крепить. Понятно, что с таким набором деталей собрать коробку не составит труда. Например, одноэтажный дом два строителя складывают за 2−3 дня. Набор элементов для среднего дома до 150 «квадратов» можно перевезти одной машиной.



Фото: izodom2000polska.com

Четкая геометрия блоков обеспечивает ровные углы, поверхность стен без зазоров и щелей. Они готовы под чистовую отделку внутри и снаружи дома. Когда стены собраны, приезжает бетононасос и заливает полости. Все — коробка готова.

Внутри дом можно отделать гипсокартоном или нанести гипсовую штукатурку. Плитка клеится без дополнительной отделки. Фасад же может быль абсолютно любым — декоративная штукатурка, плитка.



Фото: izodom2000polska.com

А во сколько обойдутся все эти работы? Согласно расчету для дома на 140 м2 в Беларуси, внешние стены с внутренними перегородками и перемычками, бетонированием и армированием будут стоить примерно 20 тысяч евро. Дорого ли это? Если сравнивать со стенами из газосиликата, то это дороже. Но не забываем, что газосиликат нужно дополнительно утеплить, а это дополнительные расходы на материалы и работы. Плюс время.

У польского производителя разработана и специальная конструкция перекрытий. Ими можно перекрывать пролеты до 9 метров. Однако, если строго не придерживаться технологии (а такое возможно без ущерба качеству), то можно применять как деревянные балки, так и привычные пустотные плиты.

Для кровли есть специальные панели из теплоизолирующего материала. Они позволяют сэкономить на дорогостоящих кровельных работах. Правда, цену на них мы не нашли — в Беларуси их еще никто не заказывал.



Частный дом в Польше, построенный по технологии несъемной опалубки

Наш вывод такой: польская технология несъемной опалубки выглядит перспективно, особенно если не забывать о об экономии на отоплении, которую будет получать владелец дома во время его эксплуатации. Второй несомненный плюс — это качество готового строения и сроки его строительства. Однако готовы ли белорусы платить 30 тысяч евро только за стены и фундамент?



Пассивный пятиэтажный дом в Каунасе