Виртуальными карточками можно платить и в обычном магазине. Обзор «нереального пластика»

Кардинг, скимминг, фишинг — слова, которых боятся все владельцы банковских карточек. Защитить от мошенников в некоторых случаях может виртуальная карта, с помощью которой можно оплачивать покупки в интернете, а иногда даже и в обычных магазинах. Главное преимущество — такую карту никто не сможет украсть или подсмотреть ее данные в банкомате во время оплаты или снятия наличных. FINANCE.TUT.BY выяснил, в каких белорусских банках оформляют виртуальные карты и что для этого нужно.
Виртуальная карта не имеет физического носителя и очень удобна для тех, кто производит много оплат в интернете: как на белорусских сайтах, так и зарубежных. Кроме того, такую карту можно использовать при пополнении баланса телефона, оплате услуг ЖКХ, бронировании билетов и номеров в гостиницах. Украсть или потерять виртуальную карту невозможно.
При оформлении клиент получает только реквизиты карты: номер, срок действия, код CVV2 (аналог пин-кода) и имя, фамилию держателя. Этого достаточно, чтобы производить расчеты в интернете. Сейчас некоторые банки предоставляют возможность подключения к сервису Samsung Pay и тогда оплата становится доступной и через терминал.
Специалисты рекомендуют класть на счет только ту сумму денег, которая необходима для оплаты в сети, и делать покупки только на сайтах известных компаний, уже зарекомендовавших себя на рынке виртуальных расчетов.
Карту можно оформить в личном кабинете интернет-банка или в отделении банка.
Пополнять счет можно в кассе банка, через систему ЕРИП, переводами с других карт.
Снимать наличные можно в кассе банка или в банкоматах по коду, без комиссии.
Бесплатно на 2 года.
Счет в BYN, USD или EUR.
Банк Решение
Visa Virtual и виртуальные карты V-banking
Оформить виртуальную карту Visa Virtual можно через приложение банка, а карту V-banking — через приложение V-banking.
По V-banking есть кэшбэк 2% при оплате в интернете (кроме ЕРИП), по Visa Virtual кэшбек 2% от суммы при оплате в ЕРИП за коммунальные услуги.
Пополнять счет можно в кассе банка, через систему ЕРИП, переводами с других карт.
Снять наличные можно только при закрытии счета.
Бесплатно на 1 год, только к новому счету.
Visa Virtual — счет в BYN, USD или EUR, V-banking — только в BYN.
Белагропромбанк
«Нереальная карта» Visa Classic
Оформить карточку в офисе банка, в ннтернет-банкинге, на сайте или через контакт-центр банка .
Пополнять счет можно в подразделении банка, также переводом с карты на карту и в инфокиосках банка по номеру карты наличными.
Снимать деньги можно только в кассе банка со счата по паспорту, комиссия — 1 руб.
3 рубля за 1 год.
Счет в BYN, USD, EUR .
Беларусбанк
Виртуальная карта Visa Classic
Карту можно оформить только в интернет-банкинге.
Пополнить в кассе банка (без комиссии), переводом между карточками (в инфокиосках, банкоматах, интернет-банкинге и м-банкинге или на сайте банка) Если вы переводите между соими картами — без комиссии, если на карту банка другого человека — 1,5% от суммы, при переводе на карту другого банка — 2,5% от суммы.
Также можно пополнить в инфокиосках с помощью функции «Cash-in», комиссия — 2% от суммы.
Снимать наличные можно только, если виртуальная карточка занесена в стоп-лист или если к счету оформлена виртуальная карточка и нет иных основных и дополнительных карточек по нему. Для этого нужно обратиться в отделение банка (где открывали счет) с паспортом.
Бесплатно на 2 года.
Счет в BYN, USD, EUR или RUB. Можно оформлять к новому или действующему счету.
Белгазпромбанк
Виртуальная карта Mastercard Gold
Карта выпускается только в личном кабинете интернет-банка и мобильного приложения. Картой можно расплачиваться на сайтах, а если привязать ее к сервису Samsung Pay, то возможна оплата и при помощи терминала.
Карту можно пополнять через ЕРИП (если оформлена в BYN), через сервис р2р переводов (сайт, приложение) или в отделении банка.
Снимать наличные можно по паспорту в отделении банка, без комиссии.
Бесплатно, сроком до 5 лет.
Счет в BYN, RUB, USD или EUR
МТБанк
Для оформления виртуальной карты необходимо выпустить сначала ИКС-карту (бесплатная). Затем можно заказать виртуальные карты — Автокарта, PayOkay, МТБанк-Корона или Халва Плюс.
Пополнять карты можно через инфокиоск, ЕРИП или в отделении банка.
Снимать наличные можно снять без комиссии в сети МТБанка, в банкоматах Белгазпромбанк/Белинвестбанк и на почте.
Стоимость обслуживания карт 19,90 руб. в год.
Счет в BYN, USD, EUR.
Паритетбанк
Visa Virtuon
Можно оформить в отделении банка с паспортом.
Пополнить карту можно в кассе банка, переводом с другой карты, через ЕРИП (любой инфокиоск, интернет-банкинг любого банка) по номеру договора, также внесением наличных на счет с помощью электронного терминала.
Снять наличные с карты можно в кассе банка (по реквизитам карты), без комиссии. В ЦБУ непосредственно со счета карты (если истек срок действия, а деньги остались), без комиссии. Также с помощью перевода на другую карту.
3 рубля за 1 год.
Счет в BYN или USD.
Белинвестбанк
Visa Virtual Reality
Карту можно оформить в интернет- или мобильном банкинге.
Можно пополнить в любом подразделении/УРМ наличными по реквизитам карточки и непосредственно на счет без использования реквизитов.
Также переводом с карты на карту и через ЕРИП.
Комиссия при внесении наличных на карту с использованием реквизитов — 1 BYN /USD/ EUR/200 RUB за одну операцию вне зависимости от суммы.
При пополнении счета без реквизитов — без комиссии.
Чтобы избежать комиссии при пополнении нужно предоставить номер счета и паспорт и предупредить кассира, что хотите пополнить именно счет.
Первую карточку можно выпустить без комиссии. За выпуск второй и последующей карточки — 0,99 BYN/ 0,49 USD/EUR/
49,99 RUB. Срок действия до 1 года.
БТА Банк
Visa Virtuon
Оформить карту можно только в отделении банка с паспортом.
Пополнить карту можно через ЕРИП (без комиссии) или через кассу банка (комиссия 4 руб.)
Снять наличные можно в отделении банка с паспортом, комиссия 4 руб.
2 рубля на 3 года.
Счет в BYN, USD, EUR.
БПС-Сбербанк
Visa Virtuon и MasterCard Virtual.
Оформить карту можно в интернет-банкинге, приложении (если являетесь клиентом банка) или в отделении банка.
Пополнить карту можно переводом с карты на карту, через инфокиоск с функцией cash-in (по реквизитам карточки), в кассе банка (по реквизитам карты), через ЕРИП.
Чтобы в кассе банка пополнить карту без комиссии, нужно сразу класть деньги на счет (при себе иметь паспорт).
Снять наличные с карты нельзя.
Есть возможность привязать карты к сервису Samsung Pay и оплачивать покупки по терминалу. Если закажете MasterCard Virtual, то можно подключить SberPay и оплачивать покупки телефоном в м-банке.
Бесплатно, сроком до 5 лет.
Счет в BYN, RUB, USD или EUR
Название банка и карты, стоимость и срок
Описание карты
Банк БелВЭБ
Виртуальная карточка MasterCard Standard
Бесплатно на 2 года.
Счет в BYN, USD или EUR.
Карту можно оформить в личном кабинете интернет-банка или в отделении банка.
Пополнять счет можно в кассе банка, через систему ЕРИП, переводами с других карт.
Снимать наличные можно в кассе банка или в банкоматах по коду, без комиссии.
Банк Решение
Visa Virtual и виртуальные карты V-banking
Бесплатно на 1 год, только к новому счету.
Visa Virtual — счет в BYN, USD или EUR, V-banking — только в BYN.
Оформить виртуальную карту Visa Virtual можно через приложение банка, а карту V-banking — через приложение V-banking.
По V-banking есть кэшбэк 2% при оплате в интернете (кроме ЕРИП), по Visa Virtual кэшбек 2% от суммы при оплате в ЕРИП за коммунальные услуги.
Пополнять счет можно в кассе банка, через систему ЕРИП, переводами с других карт.
Снять наличные можно только при закрытии счета.
Белагропромбанк
«Нереальная карта» Visa Classic
3 рубля за 1 год.
Счет в BYN, USD, EUR .
Оформить карточку в офисе банка, в ннтернет-банкинге, на сайте или через контакт-центр банка .
Пополнять счет можно в подразделении банка, также переводом с карты на карту и в инфокиосках банка по номеру карты наличными.
Снимать деньги можно только в кассе банка со счата по паспорту, комиссия — 1 руб.
Беларусбанк
Виртуальная карта Visa Classic
Бесплатно на 2 года.
Счет в BYN, USD, EUR или RUB. Можно оформлять к новому или действующему счету.
Карту можно оформить только в интернет-банкинге.
Пополнить в кассе банка (без комиссии), переводом между карточками (в инфокиосках, банкоматах, интернет-банкинге и м-банкинге или на сайте банка) Если вы переводите между соими картами — без комиссии, если на карту банка другого человека — 1,5% от суммы, при переводе на карту другого банка — 2,5% от суммы.
Также можно пополнить в инфокиосках с помощью функции «Cash-in», комиссия — 2% от суммы.
Снимать наличные можно только, если виртуальная карточка занесена в стоп-лист или если к счету оформлена виртуальная карточка и нет иных основных и дополнительных карточек по нему. Для этого нужно обратиться в отделение банка (где открывали счет) с паспортом.
Белгазпромбанк
Виртуальная карта Mastercard Gold
Бесплатно, сроком до 5 лет.
Счет в BYN, RUB, USD или EUR
Карта выпускается только в личном кабинете интернет-банка и мобильного приложения. Картой можно расплачиваться на сайтах, а если привязать ее к сервису Samsung Pay, то возможна оплата и при помощи терминала.
Карту можно пополнять через ЕРИП (если оформлена в BYN), через сервис р2р переводов (сайт, приложение) или в отделении банка.
Снимать наличные можно по паспорту в отделении банка, без комиссии.
МТБанк
Стоимость обслуживания карт 19,90 руб. в год.
Счет в BYN, USD, EUR.
Для оформления виртуальной карты необходимо выпустить сначала ИКС-карту (бесплатная). Затем можно заказать виртуальные карты — Автокарта, PayOkay, МТБанк-Корона или Халва Плюс.
Пополнять карты можно через инфокиоск, ЕРИП или в отделении банка.
Снимать наличные можно снять без комиссии в сети МТБанка, в банкоматах Белгазпромбанк/Белинвестбанк и на почте.
Паритетбанк
Visa Virtuon
3 рубля за 1 год.
Счет в BYN или USD.
Можно оформить в отделении банка с паспортом.
Пополнить карту можно в кассе банка, переводом с другой карты, через ЕРИП (любой инфокиоск, интернет-банкинг любого банка) по номеру договора, также внесением наличных на счет с помощью электронного терминала.
Снять наличные с карты можно в кассе банка (по реквизитам карты), без комиссии. В ЦБУ непосредственно со счета карты (если истек срок действия, а деньги остались), без комиссии. Также с помощью перевода на другую карту.
Белинвестбанк
Visa Virtual Reality
Первую карточку можно выпустить без комиссии. За выпуск второй и последующей карточки — 0,99 BYN/ 0,49 USD/EUR/
49,99 RUB. Срок действия до 1 года.
Карту можно оформить в интернет- или мобильном банкинге.
Можно пополнить в любом подразделении/УРМ наличными по реквизитам карточки и непосредственно на счет без использования реквизитов.
Также переводом с карты на карту и через ЕРИП.
Комиссия при внесении наличных на карту с использованием реквизитов — 1 BYN /USD/ EUR/200 RUB за одну операцию вне зависимости от суммы.
При пополнении счета без реквизитов — без комиссии.
Чтобы избежать комиссии при пополнении нужно предоставить номер счета и паспорт и предупредить кассира, что хотите пополнить именно счет.
БТА Банк
Visa Virtuon
2 рубля на 3 года.
Счет в BYN, USD, EUR.
Оформить карту можно только в отделении банка с паспортом.
Пополнить карту можно через ЕРИП (без комиссии) или через кассу банка (комиссия 4 руб.)
Снять наличные можно в отделении банка с паспортом, комиссия 4 руб.
БПС-Сбербанк
Visa Virtuon и MasterCard Virtual.
Бесплатно, сроком до 5 лет.
Счет в BYN, RUB, USD или EUR
Оформить карту можно в интернет-банкинге, приложении (если являетесь клиентом банка) или в отделении банка.
Пополнить карту можно переводом с карты на карту, через инфокиоск с функцией cash-in (по реквизитам карточки), в кассе банка (по реквизитам карты), через ЕРИП.
Чтобы в кассе банка пополнить карту без комиссии, нужно сразу класть деньги на счет (при себе иметь паспорт).
Снять наличные с карты нельзя.
Есть возможность привязать карты к сервису Samsung Pay и оплачивать покупки по терминалу. Если закажете MasterCard Virtual, то можно подключить SberPay и оплачивать покупки телефоном в м-банке.