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Виртуальными карточками можно платить и в обычном магазине. Обзор «нереального пластика»

17.07.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кардинг, скимминг, фишинг — слова, которых боятся все владельцы банковских карточек. Защитить от мошенников в некоторых случаях может виртуальная карта, с помощью которой можно оплачивать покупки в интернете, а иногда даже и в обычных магазинах. Главное преимущество — такую карту никто не сможет украсть или подсмотреть ее данные в банкомате во время оплаты или снятия наличных. FINANCE.TUT.BY выяснил, в каких белорусских банках оформляют виртуальные карты и что для этого нужно.


Фото: pixabay.com

Виртуальная карта не имеет физического носителя и очень удобна для тех, кто производит много оплат в интернете: как на белорусских сайтах, так и зарубежных. Кроме того, такую карту можно использовать при пополнении баланса телефона, оплате услуг ЖКХ, бронировании билетов и номеров в гостиницах. Украсть или потерять виртуальную карту невозможно.

Все карточки белорусских банков. Заказ карты online

При оформлении клиент получает только реквизиты карты: номер, срок действия, код CVV2 (аналог пин-кода) и имя, фамилию держателя. Этого достаточно, чтобы производить расчеты в интернете. Сейчас некоторые банки предоставляют возможность подключения к сервису Samsung Pay и тогда оплата становится доступной и через терминал.

Специалисты рекомендуют класть на счет только ту сумму денег, которая необходима для оплаты в сети, и делать покупки только на сайтах известных компаний, уже зарекомендовавших себя на рынке виртуальных расчетов.

Название банка и карты

Описание карты

Стоимость, срок действия, валюта счета

Банк БелВЭБ

Виртуальная карточка MasterCard Standard

Карту можно оформить в личном кабинете интернет-банка или в отделении банка.

Пополнять счет можно в кассе банка, через систему ЕРИП, переводами с других карт.

Снимать наличные можно в кассе банка или в банкоматах по коду, без комиссии.

Бесплатно на 2 года.

Счет в BYN, USD или EUR.

Банк Решение

Visa Virtual и виртуальные карты V-banking

Оформить виртуальную карту Visa Virtual можно через приложение банка, а карту V-banking — через приложение V-banking.

По V-banking есть кэшбэк 2% при оплате в интернете (кроме ЕРИП), по Visa Virtual кэшбек 2% от суммы при оплате в ЕРИП за коммунальные услуги.

Пополнять счет можно в кассе банка, через систему ЕРИП, переводами с других карт.

Снять наличные можно только при закрытии счета.

Бесплатно на 1 год, только к новому счету.

Visa Virtual — счет в BYN, USD или EUR, V-banking — только в BYN.

Белагропромбанк

«Нереальная карта» Visa Classic

Оформить карточку в офисе банка, в ннтернет-банкинге, на сайте или через контакт-центр банка .

Пополнять счет можно в подразделении банка, также переводом с карты на карту и в инфокиосках банка по номеру карты наличными.

Снимать деньги можно только в кассе банка со счата по паспорту, комиссия — 1 руб.

3 рубля за 1 год.

Счет в BYN, USD, EUR .

Беларусбанк

Виртуальная карта Visa Classic

Карту можно оформить только в интернет-банкинге.

Пополнить в кассе банка (без комиссии), переводом между карточками (в инфокиосках, банкоматах, интернет-банкинге и м-банкинге или на сайте банка) Если вы переводите между соими картами — без комиссии, если на карту банка другого человека — 1,5% от суммы, при переводе на карту другого банка — 2,5% от суммы.

Также можно пополнить в инфокиосках с помощью функции «Cash-in», комиссия — 2% от суммы.

Снимать наличные можно только, если виртуальная карточка занесена в стоп-лист или если к счету оформлена виртуальная карточка и нет иных основных и дополнительных карточек по нему. Для этого нужно обратиться в отделение банка (где открывали счет) с паспортом.

Бесплатно на 2 года.

Счет в BYN, USD, EUR или RUB. Можно оформлять к новому или действующему счету.

Белгазпромбанк

Виртуальная карта Mastercard Gold

Карта выпускается только в личном кабинете интернет-банка и мобильного приложения. Картой можно расплачиваться на сайтах, а если привязать ее к сервису Samsung Pay, то возможна оплата и при помощи терминала.

Карту можно пополнять через ЕРИП (если оформлена в BYN), через сервис р2р переводов (сайт, приложение) или в отделении банка.

Снимать наличные можно по паспорту в отделении банка, без комиссии.

Бесплатно, сроком до 5 лет.

Счет в BYN, RUB, USD или EUR

МТБанк

Для оформления виртуальной карты необходимо выпустить сначала ИКС-карту (бесплатная). Затем можно заказать виртуальные карты — Автокарта, PayOkay, МТБанк-Корона или Халва Плюс.

Пополнять карты можно через инфокиоск, ЕРИП или в отделении банка.

Снимать наличные можно снять без комиссии в сети МТБанка, в банкоматах Белгазпромбанк/Белинвестбанк и на почте.

Стоимость обслуживания карт 19,90 руб. в год.

Счет в BYN, USD, EUR.

Паритетбанк

Visa Virtuon

Можно оформить в отделении банка с паспортом.

Пополнить карту можно в кассе банка, переводом с другой карты, через ЕРИП (любой инфокиоск, интернет-банкинг любого банка) по номеру договора, также внесением наличных на счет с помощью электронного терминала.

Снять наличные с карты можно в кассе банка (по реквизитам карты), без комиссии. В ЦБУ непосредственно со счета карты (если истек срок действия, а деньги остались), без комиссии. Также с помощью перевода на другую карту.

3 рубля за 1 год.

Счет в BYN или USD.

Белинвестбанк

Visa Virtual Reality

Карту можно оформить в интернет- или мобильном банкинге.

Можно пополнить в любом подразделении/УРМ наличными по реквизитам карточки и непосредственно на счет без использования реквизитов.

Также переводом с карты на карту и через ЕРИП.

Комиссия при внесении наличных на карту с использованием реквизитов — 1 BYN /USD/ EUR/200 RUB за одну операцию вне зависимости от суммы.

При пополнении счета без реквизитов — без комиссии.

Чтобы избежать комиссии при пополнении нужно предоставить номер счета и паспорт и предупредить кассира, что хотите пополнить именно счет.

Первую карточку можно выпустить без комиссии. За выпуск второй и последующей карточки — 0,99 BYN/ 0,49 USD/EUR/

49,99 RUB. Срок действия до 1 года.

БТА Банк

Visa Virtuon

Оформить карту можно только в отделении банка с паспортом.

Пополнить карту можно через ЕРИП (без комиссии) или через кассу банка (комиссия 4 руб.)

Снять наличные можно в отделении банка с паспортом, комиссия 4 руб.

2 рубля на 3 года.

Счет в BYN, USD, EUR.

БПС-Сбербанк

Visa Virtuon и MasterCard Virtual.

Оформить карту можно в интернет-банкинге, приложении (если являетесь клиентом банка) или в отделении банка.

Пополнить карту можно переводом с карты на карту, через инфокиоск с функцией cash-in (по реквизитам карточки), в кассе банка (по реквизитам карты), через ЕРИП.

Чтобы в кассе банка пополнить карту без комиссии, нужно сразу класть деньги на счет (при себе иметь паспорт).

Снять наличные с карты нельзя.

Есть возможность привязать карты к сервису Samsung Pay и оплачивать покупки по терминалу. Если закажете MasterCard Virtual, то можно подключить SberPay и оплачивать покупки телефоном в м-банке.

Бесплатно, сроком до 5 лет.

Счет в BYN, RUB, USD или EUR

Название банка и карты, стоимость и срок

Описание карты

Банк БелВЭБ

Виртуальная карточка MasterCard Standard

Бесплатно на 2 года.

Счет в BYN, USD или EUR.

Карту можно оформить в личном кабинете интернет-банка или в отделении банка.

Пополнять счет можно в кассе банка, через систему ЕРИП, переводами с других карт.

Снимать наличные можно в кассе банка или в банкоматах по коду, без комиссии.

Банк Решение

Visa Virtual и виртуальные карты V-banking


Бесплатно на 1 год, только к новому счету.

Visa Virtual — счет в BYN, USD или EUR, V-banking — только в BYN.

Оформить виртуальную карту Visa Virtual можно через приложение банка, а карту V-banking — через приложение V-banking.

По V-banking есть кэшбэк 2% при оплате в интернете (кроме ЕРИП), по Visa Virtual кэшбек 2% от суммы при оплате в ЕРИП за коммунальные услуги.

Пополнять счет можно в кассе банка, через систему ЕРИП, переводами с других карт.

Снять наличные можно только при закрытии счета.

Белагропромбанк

«Нереальная карта» Visa Classic


3 рубля за 1 год.

Счет в BYN, USD, EUR .

Оформить карточку в офисе банка, в ннтернет-банкинге, на сайте или через контакт-центр банка .

Пополнять счет можно в подразделении банка, также переводом с карты на карту и в инфокиосках банка по номеру карты наличными.

Снимать деньги можно только в кассе банка со счата по паспорту, комиссия — 1 руб.

Беларусбанк

Виртуальная карта Visa Classic

Бесплатно на 2 года.

Счет в BYN, USD, EUR или RUB. Можно оформлять к новому или действующему счету.

Карту можно оформить только в интернет-банкинге.

Пополнить в кассе банка (без комиссии), переводом между карточками (в инфокиосках, банкоматах, интернет-банкинге и м-банкинге или на сайте банка) Если вы переводите между соими картами — без комиссии, если на карту банка другого человека — 1,5% от суммы, при переводе на карту другого банка — 2,5% от суммы.

Также можно пополнить в инфокиосках с помощью функции «Cash-in», комиссия — 2% от суммы.

Снимать наличные можно только, если виртуальная карточка занесена в стоп-лист или если к счету оформлена виртуальная карточка и нет иных основных и дополнительных карточек по нему. Для этого нужно обратиться в отделение банка (где открывали счет) с паспортом.

Белгазпромбанк

Виртуальная карта Mastercard Gold

Бесплатно, сроком до 5 лет.

Счет в BYN, RUB, USD или EUR

Карта выпускается только в личном кабинете интернет-банка и мобильного приложения. Картой можно расплачиваться на сайтах, а если привязать ее к сервису Samsung Pay, то возможна оплата и при помощи терминала.

Карту можно пополнять через ЕРИП (если оформлена в BYN), через сервис р2р переводов (сайт, приложение) или в отделении банка.

Снимать наличные можно по паспорту в отделении банка, без комиссии.

МТБанк

Стоимость обслуживания карт 19,90 руб. в год.

Счет в BYN, USD, EUR.

Для оформления виртуальной карты необходимо выпустить сначала ИКС-карту (бесплатная). Затем можно заказать виртуальные карты — Автокарта, PayOkay, МТБанк-Корона или Халва Плюс.

Пополнять карты можно через инфокиоск, ЕРИП или в отделении банка.

Снимать наличные можно снять без комиссии в сети МТБанка, в банкоматах Белгазпромбанк/Белинвестбанк и на почте.

Паритетбанк

Visa Virtuon

3 рубля за 1 год.

Счет в BYN или USD.

Можно оформить в отделении банка с паспортом.

Пополнить карту можно в кассе банка, переводом с другой карты, через ЕРИП (любой инфокиоск, интернет-банкинг любого банка) по номеру договора, также внесением наличных на счет с помощью электронного терминала.

Снять наличные с карты можно в кассе банка (по реквизитам карты), без комиссии. В ЦБУ непосредственно со счета карты (если истек срок действия, а деньги остались), без комиссии. Также с помощью перевода на другую карту.

Белинвестбанк

Visa Virtual Reality

Первую карточку можно выпустить без комиссии. За выпуск второй и последующей карточки — 0,99 BYN/ 0,49 USD/EUR/

49,99 RUB. Срок действия до 1 года.

Карту можно оформить в интернет- или мобильном банкинге.

Можно пополнить в любом подразделении/УРМ наличными по реквизитам карточки и непосредственно на счет без использования реквизитов.

Также переводом с карты на карту и через ЕРИП.

Комиссия при внесении наличных на карту с использованием реквизитов — 1 BYN /USD/ EUR/200 RUB за одну операцию вне зависимости от суммы.

При пополнении счета без реквизитов — без комиссии.

Чтобы избежать комиссии при пополнении нужно предоставить номер счета и паспорт и предупредить кассира, что хотите пополнить именно счет.

БТА Банк

Visa Virtuon

2 рубля на 3 года.

Счет в BYN, USD, EUR.

Оформить карту можно только в отделении банка с паспортом.

Пополнить карту можно через ЕРИП (без комиссии) или через кассу банка (комиссия 4 руб.)

Снять наличные можно в отделении банка с паспортом, комиссия 4 руб.

БПС-Сбербанк

Visa Virtuon и MasterCard Virtual.

Бесплатно, сроком до 5 лет.

Счет в BYN, RUB, USD или EUR

Оформить карту можно в интернет-банкинге, приложении (если являетесь клиентом банка) или в отделении банка.

Пополнить карту можно переводом с карты на карту, через инфокиоск с функцией cash-in (по реквизитам карточки), в кассе банка (по реквизитам карты), через ЕРИП.

Чтобы в кассе банка пополнить карту без комиссии, нужно сразу класть деньги на счет (при себе иметь паспорт).

Снять наличные с карты нельзя.

Есть возможность привязать карты к сервису Samsung Pay и оплачивать покупки по терминалу. Если закажете MasterCard Virtual, то можно подключить SberPay и оплачивать покупки телефоном в м-банке.
Переводы с карты на карту любого банка Беларуси
 
Теги: Курсы валют
 
 
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FINANCE.TUT.BY выяснил, в каких белорусских банках оформляют виртуальные карты и что для этого нужно.
 
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