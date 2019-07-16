Виртуальными карточками можно платить и в обычном магазине. Обзор «нереального пластика»

Название банка и карты, стоимость и срок Описание карты

Банк БелВЭБ Виртуальная карточка MasterCard Standard Бесплатно на 2 года. Счет в BYN, USD или EUR. Карту можно оформить в личном кабинете интернет-банка или в отделении банка. Пополнять счет можно в кассе банка, через систему ЕРИП, переводами с других карт. Снимать наличные можно в кассе банка или в банкоматах по коду, без комиссии.

Банк Решение Visa Virtual и виртуальные карты V-banking

Бесплатно на 1 год, только к новому счету. Visa Virtual — счет в BYN, USD или EUR, V-banking — только в BYN. Оформить виртуальную карту Visa Virtual можно через приложение банка, а карту V-banking — через приложение V-banking. По V-banking есть кэшбэк 2% при оплате в интернете (кроме ЕРИП), по Visa Virtual кэшбек 2% от суммы при оплате в ЕРИП за коммунальные услуги. Пополнять счет можно в кассе банка, через систему ЕРИП, переводами с других карт. Снять наличные можно только при закрытии счета.

Белагропромбанк «Нереальная карта» Visa Classic

3 рубля за 1 год. Счет в BYN, USD, EUR . Оформить карточку в офисе банка, в ннтернет-банкинге, на сайте или через контакт-центр банка . Пополнять счет можно в подразделении банка, также переводом с карты на карту и в инфокиосках банка по номеру карты наличными. Снимать деньги можно только в кассе банка со счата по паспорту, комиссия — 1 руб.

Беларусбанк Виртуальная карта Visa Classic Бесплатно на 2 года. Счет в BYN, USD, EUR или RUB. Можно оформлять к новому или действующему счету. Карту можно оформить только в интернет-банкинге. Пополнить в кассе банка (без комиссии), переводом между карточками (в инфокиосках, банкоматах, интернет-банкинге и м-банкинге или на сайте банка) Если вы переводите между соими картами — без комиссии, если на карту банка другого человека — 1,5% от суммы, при переводе на карту другого банка — 2,5% от суммы. Также можно пополнить в инфокиосках с помощью функции «Cash-in», комиссия — 2% от суммы. Снимать наличные можно только, если виртуальная карточка занесена в стоп-лист или если к счету оформлена виртуальная карточка и нет иных основных и дополнительных карточек по нему. Для этого нужно обратиться в отделение банка (где открывали счет) с паспортом.

Белгазпромбанк Виртуальная карта Mastercard Gold Бесплатно, сроком до 5 лет. Счет в BYN, RUB, USD или EUR Карта выпускается только в личном кабинете интернет-банка и мобильного приложения. Картой можно расплачиваться на сайтах, а если привязать ее к сервису Samsung Pay, то возможна оплата и при помощи терминала. Карту можно пополнять через ЕРИП (если оформлена в BYN), через сервис р2р переводов (сайт, приложение) или в отделении банка. Снимать наличные можно по паспорту в отделении банка, без комиссии.

МТБанк Стоимость обслуживания карт 19,90 руб. в год. Счет в BYN, USD, EUR. Для оформления виртуальной карты необходимо выпустить сначала ИКС-карту (бесплатная). Затем можно заказать виртуальные карты — Автокарта, PayOkay, МТБанк-Корона или Халва Плюс. Пополнять карты можно через инфокиоск, ЕРИП или в отделении банка. Снимать наличные можно снять без комиссии в сети МТБанка, в банкоматах Белгазпромбанк/Белинвестбанк и на почте.

Паритетбанк Visa Virtuon 3 рубля за 1 год. Счет в BYN или USD. Можно оформить в отделении банка с паспортом. Пополнить карту можно в кассе банка, переводом с другой карты, через ЕРИП (любой инфокиоск, интернет-банкинг любого банка) по номеру договора, также внесением наличных на счет с помощью электронного терминала. Снять наличные с карты можно в кассе банка (по реквизитам карты), без комиссии. В ЦБУ непосредственно со счета карты (если истек срок действия, а деньги остались), без комиссии. Также с помощью перевода на другую карту.

Белинвестбанк Visa Virtual Reality Первую карточку можно выпустить без комиссии. За выпуск второй и последующей карточки — 0,99 BYN/ 0,49 USD/EUR/ 49,99 RUB. Срок действия до 1 года. Карту можно оформить в интернет- или мобильном банкинге. Можно пополнить в любом подразделении/УРМ наличными по реквизитам карточки и непосредственно на счет без использования реквизитов. Также переводом с карты на карту и через ЕРИП. Комиссия при внесении наличных на карту с использованием реквизитов — 1 BYN /USD/ EUR/200 RUB за одну операцию вне зависимости от суммы. При пополнении счета без реквизитов — без комиссии. Чтобы избежать комиссии при пополнении нужно предоставить номер счета и паспорт и предупредить кассира, что хотите пополнить именно счет.

БТА Банк Visa Virtuon 2 рубля на 3 года. Счет в BYN, USD, EUR. Оформить карту можно только в отделении банка с паспортом. Пополнить карту можно через ЕРИП (без комиссии) или через кассу банка (комиссия 4 руб.) Снять наличные можно в отделении банка с паспортом, комиссия 4 руб.