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Проработали полгода и закрылись. Собрали заведения, в которые вы уже не сможете сходить
Источник материала: Tut.by
Заведения в Минске открываются как грибы после дождя. Закрываются, по наблюдениям AFISHA.TUT.BY, примерно с такой же периодичностью. Вслед за
Mixto
Заведение со смесью латиноамериканских кухонь открылось в ноябре 2018 года на том месте, где до Mixto работал бар Twenty 3, а до этого — кофейня «Даблби». Проект запустили основатели баров
В мае этого года заведение стало работать в более барном формате — латиноамериканские обеды оказались не очень востребованными. А в конце июня в Instagram заведения
Cheers
Бар открылся на проспекте Победителей, 11, рядом с кинотеатром «Москва», в августе 2017 года. До него на этом месте работало кафе «Малибу». Название — cheers — это то, что ирландцы, когда выпивают, произносят вместо нашего «на здоровье».
Сheers занимал два этажа и предлагал только выпивку. Кухни в заведении не было — как и спроса на еду, честно признавались в баре. Сейчас на этом месте уже работает бар Jager.
«Невыносимая легкость бытия»
Коктейльный бар на площади Свободы, 23 запустился в апреле этого года. Его открыл известный минский ресторатор Алексей Садовой в партнерстве с Виктором Мешкевичем, экс-шеф-барменом бара «Курилка». Через несколько месяцев заведение «Невыносимая легкость бытия» сменило вывеску на Monkey Business, а старое название, которое красовалось на стене помещения, закрасили черным, заменив на надпись Monkey Business. Тем самым команда как бы заявила, что все, что было сделано раньше, — мартышкин труд.
Бар, к слову, стал известен еще до открытия. В конце марта Алексей
«The Tёлки»
Заведение «The Tёлки» открылось на месте KITCH’N brasserie в январе 2019 года. Его название вызвало бурные обсуждения в Сети, но никакого отношения к писателю Сергею Минаеву, автору одноименной повести, оно не имело. Уже через полгода работы точку общепита выставили на продажу. За готовый бизнес владельцы просили 225 тысяч рублей (примерно 110 тысяч долларов). Через некоторое время бургерная закрылась.
— Мы опередили время. В Беларуси уже открывались проекты премиум-класса или с какой-то «фишкой», но через некоторое время закрывались, потому что пришли на наш рынок раньше, чем он к ним был готов, —
«Бутербродная № 1»
Бутербродная на минской улице Советской открылась в феврале 2018 года. В заведении готовили только бутерброды на тостовом хлебе, чиабатте или на венской вафле. Создатели называли свое место первым в Минске сэндвич-баром — именно поэтому оно получило название «Бутербродная № 1». В планах было открыть «Бутербродную № 2», «Бутербродную № 3», «Бутербродную № 4» и так далее.
Просуществовало заведение чуть больше года. Сейчас на этом месте работает китайское кафе «Золотой Лев № 1».
«7 барменов»
Танцевальный бар «7 барменов» открылся в октябре 2017 года в цокольном помещении на Революционной, 17. Свое название он получил по количеству барменов, которые одновременно работали за двумя барными стойками. Вечером заведение было обычным баром, а ночью — местом, больше похожим на клуб, где играют диджеи.
Сейчас здесь уже работает новый бар под названием I AM Revolt.
I AM Lounge and party bar
Самый большой бар на Зыбицкой, а именно так его позиционировали владельцы, открылся на пресловутой тусовочной улице в апреле этого года. Владельцы попытались объединить в одном месте то, что, как им показалось, в Минске соединяют редко: расслабленную атмосферу с мягкими диванами и кальянами с одной стороны, а с другой — громкие тусовки. Судя по тому, что бар закрылся, проработав всего ничего, идея была не самой удачной.
Сайт и Instagram бара теперь ведут от имени нового заведения I AM Revolt на Революционной, которое мы уже упоминали. Как объяснили в новом баре, раньше проекты были связаны.
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Заведения в Минске открываются как грибы после дождя. Закрываются, по наблюдениям AFISHA.TUT.BY, примерно с такой же периодичностью. Вслед за подборкой о новинках...
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