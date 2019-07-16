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«Ласты 43-го размера никак уже не исправишь». Парни - о том, что их бесит в девушках

17.07.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Что в голове у этих парней?» — об этом хоть раз задумывалась каждая девушка. Пришло время раскрыть карты. Леди, трепещите! Парни откровенничают и отвечают на провокационный вопрос: что их бесит в противоположном поле?

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