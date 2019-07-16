Минчанам предлагают перейти на электронные жировки

Извещения об оплате жилищно-коммунальных услуг теперь можно получать в электронном виде.

О том, как оформить электронные платежки, рассказано на сайте Единого расчетно-справочного центра Минска.

Чтобы это сделать, нужно зарегистрироваться , введя в предложенную форму персональные данные. После этого открыть личный кабинет и сделать заявку.

Ее рассмотрят примерно за три дня, а затем на почту придет сообщение о том, что вы можете получать жировки в электронном виде. В каком статусе находится ваша заявка, также можно узнать в личном кабинете.

После получения сообщения из центра извещения будут приходить автоматически на электронный ящик после того, как произойдут расчеты за отчетный месяц.