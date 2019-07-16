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Минчанам предлагают перейти на электронные жировки

17.07.2019 07:48 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Извещения об оплате жилищно-коммунальных услуг теперь можно получать в электронном виде.

О том, как оформить электронные платежки, рассказано на сайте Единого расчетно-справочного центра Минска.

Чтобы это сделать, нужно зарегистрироваться, введя в предложенную форму персональные данные. После этого открыть личный кабинет и сделать заявку.

Ее рассмотрят примерно за три дня, а затем на почту придет сообщение о том, что вы можете получать жировки в электронном виде. В каком статусе находится ваша заявка, также можно узнать в личном кабинете.

После получения сообщения из центра извещения будут приходить автоматически на электронный ящик после того, как произойдут расчеты за отчетный месяц.

По словам начальника отдела маркетинга Центра информационных технологий Мингорисполкома Оксаны Головацкой, в Минске на печать жировок уходит в месяц около 4,5 тонн бумаги. Электронную жировку можно получить в любой точке мира. В столице электронные квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг получают почти 10 тыс. столичных жителей, передает БЕЛТА. Совсем недавно оформить данную услугу можно было только по реальному бумажному заявлению, приехав в центр лично.

 
Теги: Минск
 
 
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Извещения об оплате жилищно-коммунальных услуг теперь можно получать в электронном виде. О том, как оформить электронные платежки, рассказано на сайте Единого...
 
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