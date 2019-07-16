Финансовая грамотность. Спокойное лето с «Беларусбанком»

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями











Лето — время поездок, отпусков, каникул и новых впечатлений. Но, кроме положительных эмоций, люди в это время сталкиваются и с некоторыми проблемами, которые поможет решить «Беларусбанк». О новых банковских услугах, которые помогут обезопасить вас и ваших детей, рассказывает начальник отдела розничного бизнеса ЦБУ №620 ОАО «АСБ Беларусбанк» Ирина ЗАХАРЕВИЧ.

— Ирина Мечиславовна, с недавнего времени у вас в банке появились новые услуги, а именно добровольное страхование детей от несчастных случаев по программе «С заботой о детях» и добровольное страхование всех категорий населения по программе «С защитой от клеща». Расскажите о них подробнее.

— Цель программы «С заботой о детях» — предоставление несовершеннолетним детям до 16 лет финансовой защиты в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, связанных с жизнью и здоровьем. Застраховав ребенка по данной программе, вы получаете финансовую защиту, если случаются травмы, ожоги, отравления, попадание инородных предметов в органы и ткани, при укусах ядовитых змей и насекомых, при анафилактическом шоке, некоторых тяжелых заболеваниях, при повреждении зубов (несвязанных с их заболеванием).

Страховая защита распространяется на участие в спортивных соревнованиях и занятиях на тренировке. Согласитесь — это важно, ведь дети являются наиболее активной частью населения и подвержены различным рискам. Оформив программу и оплатив всего 9,5 рубля, вы получите денежную компенсацию, которая может быть направлена на восстановление здоровья ребенка. Хочется обратить внимание, что страховые выплаты производятся в кратчайшие сроки — не более 10 рабочих дней после получения всех необходимых документов.

— Какие условия страхования по программе «С заботой о детях»?

— Срок действия договора страхования 1 год. Территория его действия — Республика Беларусь. Страховой взнос уплачивается единовременно при заключении договора страхования. И, что очень важно, застраховать ребенка могут не только родители, но и бабушки, дедушки, другие родственники.

— На какую категорию населения рассчитана программа «С защитой от клеща», какие преимущества и выгоды этой программы?

— Основные потребители данной услуги — любители загородного отдыха и отдыха на природе. Это люди, заботящиеся о своем здоровье и здо-ровье своих детей.

Срок страхования — 1 год, страховая сумма —1600 рублей. Данная страховая услуга гарантирует осмотр пациента врачом и удаление клеща, возмещение стоимости лекарств, лабораторное исследование удаленных клещей на наличие инфекций, консультация врача-инфекциониста и анализ крови для диагностики клещевых инфекций, стационарное лечение в случае клещевой инфекции.

Основная выгода — возможность получения организованной, своевременной медицинской помощи без дополнительных затрат. Также вам предоставляется возможность сэкономить, получив дополнительную скидку при страховании двух и более человек в договоре страхования.

— Получит ли клиент страховую выплату при отсутствии документально зафиксированного факта укуса клеща, в случае заболевания клещевой инфекцией?

— Да, получит. Страховым случаем считается факт заболевания клиента клещевой инфекцией, при этом не обязательно фиксировать факт укуса. Клиент может и не знать, что его укусил клещ.

— При одновременном страховании ребенка по программам «С заботой о детях» и «С защитой от клеща» какая страховка будет действовать?

— При наступлении страхового случая выплата будет осуществляться по двум страховкам в следующем порядке: в рамках программы «С защитой от клеща» — страховое возмещение на покрытие расходов по оказанию комплекса медицинских услуг; страховая выплата по программе «С заботой о детях» — при возникновении заболевания, причиной которого стал укус клеща.

— Есть ли ограничения по количеству страховых случаев?

— Ограничений по количеству страховых случаев за период действия договоров страхования по данным программам нет. Клиент получает страховое возмещение на покрытие расходов по оказанию медицинских услуг при каждом наступлении страхового случая в период действия договора в пределах страховых сумм.

Самое главное и важное в жизни — это здоровье, поэтому рекомендую всем воспользоваться данными страховыми услугами и, на всякий случай, создать себе и своим детям, внукам «подушку безопасности».

Искренне надеемся на наше сотрудничество и будем рады видеть вас у нас в ЦБУ и отделениях. Если у вас всё еще остались вопросы, получить дополнительную информацию можно по телефонам: 5-16-32, 2-63-58, 2-35-47.

«НН».