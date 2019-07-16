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Белорусские фигуристы готовы показать, чему их научил знаменитый тренер по фигурному катанию
Источник материала: Tut.by
Олимпийский призер, заслуженный тренер России по фигурному катанию на коньках
Растопят лед «Олимпик Арены» Сара Уртадо и Кирилл Халявин — чемпионы Испании в танцах на льду 2017 года, участники чемпионата Европы 2019 года, Олимпийских игр 2018 года. Свои яркие программы продемонстрируют Виктория Синицына и Никита Кацалапов, серебряные призеры чемпионата мира в танцах на льду 2019 года, серебряные призеры финала Гран-при 2018 года, чемпионы России в танцах на льду 2019 года, бронзовые призеры командного чемпионата мира 2019 года.
Перед зрителями предстанут Александра Назарова и Максим Никитин — чемпионы зимней Универсиады в танцах на льду 2017 года, бронзовые призеры юниорского чемпионата мира 2015 года, вице-чемпионы первых юношеских Олимпийских игр, трехкратные чемпионы Украины. Своими прокатами белорусскую публику порадует китайский танцевальный дуэт Чень Сизи и Синь Цзяньин и чемпионы Кипра Ангелиа Кудрявцева и Илья Каранкевич.
Также выступят Анна Кубликова и Юрий Гулицкий, которые тоже занимаются в группе Александра Жулина. Анна и Юрий — чемпионы Республики Беларусь в танцах на льду 2019 года, серебряные призеры Open d’Andorra 2018 года, участники Чемпионата Европы и Чемпионата Мира 2019 года.
Свое мастерство продемонстрируют молодые белорусские танцоры на льду, победители и призеры республиканских и международных соревнований. Эмилия Колеганова и Владислав Полховский — победители Открытого Кубка Белорусского союза конькобежцев, первенства Республики Беларусь, бронзовые медалисты международного рейтингового турнира ISU Minsk-Arena Ice Star-2018. В прошедшем сезоне Эмилия и Владислав вошли в десятку лучших танцевальных дуэтов на этапах Гран-при в Братиславе и Ереване, достойно выступили на чемпионате мира среди юниоров.
Белорусским зрителям предоставляется уникальная возможность первыми увидеть программы, с которыми лучшие танцоры на льду будут выступать в предстоящем сезоне. Мероприятие Show of Champions состоится 30 июля в 16.00 на катке «Олимпик Арены».
Внимание! В продаже всего 700 билетов. Квитки продаются только онлайн на AFISHA.TUT.BY.
Инфолиния: +375 44 761−07−63
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Олимпийский призер, заслуженный тренер России по фигурному катанию на коньках Александр Жулин представляет спортивное мероприятие по результатам...
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