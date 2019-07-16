Белорусские фигуристы готовы показать, чему их научил знаменитый тренер по фигурному катанию

Источник материала: Tut.by

Олимпийский призер, заслуженный тренер России по фигурному катанию на коньках Александр Жулин представляет спортивное мероприятие по результатам учебно-тренировочного сбора в Раубичах Show of Champions. 30 июля ученики знаменитого Жулина — белорусские танцоры на льду — впервые продемонстрируют свои новые спортивные программы на катке «Олимпик Арены».



Фото: Riga Work

Растопят лед «Олимпик Арены» Сара Уртадо и Кирилл Халявин — чемпионы Испании в танцах на льду 2017 года, участники чемпионата Европы 2019 года, Олимпийских игр 2018 года. Свои яркие программы продемонстрируют Виктория Синицына и Никита Кацалапов, серебряные призеры чемпионата мира в танцах на льду 2019 года, серебряные призеры финала Гран-при 2018 года, чемпионы России в танцах на льду 2019 года, бронзовые призеры командного чемпионата мира 2019 года.

Перед зрителями предстанут Александра Назарова и Максим Никитин — чемпионы зимней Универсиады в танцах на льду 2017 года, бронзовые призеры юниорского чемпионата мира 2015 года, вице-чемпионы первых юношеских Олимпийских игр, трехкратные чемпионы Украины. Своими прокатами белорусскую публику порадует китайский танцевальный дуэт Чень Сизи и Синь Цзяньин и чемпионы Кипра Ангелиа Кудрявцева и Илья Каранкевич.

Также выступят Анна Кубликова и Юрий Гулицкий, которые тоже занимаются в группе Александра Жулина. Анна и Юрий — чемпионы Республики Беларусь в танцах на льду 2019 года, серебряные призеры Open d’Andorra 2018 года, участники Чемпионата Европы и Чемпионата Мира 2019 года.

Свое мастерство продемонстрируют молодые белорусские танцоры на льду, победители и призеры республиканских и международных соревнований. Эмилия Колеганова и Владислав Полховский — победители Открытого Кубка Белорусского союза конькобежцев, первенства Республики Беларусь, бронзовые медалисты международного рейтингового турнира ISU Minsk-Arena Ice Star-2018. В прошедшем сезоне Эмилия и Владислав вошли в десятку лучших танцевальных дуэтов на этапах Гран-при в Братиславе и Ереване, достойно выступили на чемпионате мира среди юниоров.

Белорусским зрителям предоставляется уникальная возможность первыми увидеть программы, с которыми лучшие танцоры на льду будут выступать в предстоящем сезоне. Мероприятие Show of Champions состоится 30 июля в 16.00 на катке «Олимпик Арены».

Внимание! В продаже всего 700 билетов. Квитки продаются только онлайн на AFISHA.TUT.BY.

Инфолиния: +375 44 761−07−63

Когда: 30 июля, 16.00. Где: Олимпик Парк . Сколько: 10 рублей. Дети до 5 лет — бесплатно (без предоставления места). КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

Читайте также

В «Тапасе» рассказали, для кого работает ледовая арена «Олимпик парк» в Лебяжьем

Самые нестандартные мероприятия Минска — в одном месте

Розыгрыш билетов! Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на крутую выставку App Store Google Play