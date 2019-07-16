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Минчане смогут перейти с бумажных жировок на электронные

17.07.2019 08:17 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Минчане смогут перейти с бумажных жировок на электронные
Фото из открытых источников

Для этого нужно перейти на сайт центра, пройти процедуру регистрации, зайти в личный кабинет и выбрать услугу, после чего заполнить и отправить электронное заявление.

Представленные сведения рассмотрят специалисты РСЦ. Ориентировочно в течение трех дней на электронную почту, указанную при регистрации, придет сообщение. 

Статус заявки можно будет отслеживать в личном кабинете. 

Также можно обратиться в расчетно-справочный центр по территориальной принадлежности жилого помещения с письменным заявлением. 

Минчане смогут перейти с бумажных жировок на электронные
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Чтобы онлайн заказать извещения об оплате ЖКУ, нужно воспользоваться сайтом Единого расчетно-справочного центра Минска.
 
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