Минчане смогут перейти с бумажных жировок на электронные

Для этого нужно перейти на сайт центра, пройти процедуру регистрации, зайти в личный кабинет и выбрать услугу, после чего заполнить и отправить электронное заявление.

Представленные сведения рассмотрят специалисты РСЦ. Ориентировочно в течение трех дней на электронную почту, указанную при регистрации, придет сообщение.

Статус заявки можно будет отслеживать в личном кабинете.

Также можно обратиться в расчетно-справочный центр по территориальной принадлежности жилого помещения с письменным заявлением.

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