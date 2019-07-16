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Минчане смогут перейти с бумажных жировок на электронные
17.07.2019 08:17 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Для этого нужно перейти на
Представленные сведения рассмотрят специалисты РСЦ. Ориентировочно в течение трех дней на электронную почту, указанную при регистрации, придет сообщение.
Статус заявки можно будет отслеживать в личном кабинете.
Также можно обратиться в расчетно-справочный центр по территориальной принадлежности жилого помещения с письменным заявлением.
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Чтобы онлайн заказать извещения об оплате ЖКУ, нужно воспользоваться сайтом Единого расчетно-справочного центра Минска.
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