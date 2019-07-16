Приговор модели. Участница конкурса «Мисс Австралия» получила срок за то, что дала пощечину стюардессе

Источник материала: Tut.by

Адау Морнян — 24-летняя австралийская модель и финалистка конкурса «Мисс Австралия» больше всего боялась потерять карьеру, но, кажется, именно это с ней и произошло. За скандал на борту самолета и пощечину стюардессе девушку приговорили к трем годам условно и ста часам общественных работ, — пишет AP.





Адау родилась в Южном Судане в небогатой семье. В 10 лет девочка переехала в Австралию, а в 17 случилась трагедия: она стала жертвой изнасилования. По словам девушки, именно с этой ситуации начались ее психические проблемы и пристрастие к алкоголю.

Больше всего Адау хотела добиться успеха и построить карьеру в модельном бизнесе. По большому счету, ей это удалось: зимой она как раз летела в Лос-Анджелес для подписания серьезного договора. Но все пошло не по плану.





Из-за аэрофобии модель выпила несколько бокалов вина, а потом приняла успокоительное, после чего, по ее словам, уже не осознавала, что она делает и ничего не помнила.

Ну а бортпроводница рассказала свою версию: Адау выкрикивала непристойные вещи, оскорбляла других пассажиров и требовала принести ей еще алкоголя. После отказа в этом и попытки ее успокоить модель залепила стюардессе пощечину. Девушку держали под контролем до конца полета, после чего она попала в тюрьму.





«Я была так смущена и умоляла их рассказать, что я сделала. Меня игнорировали, а позже меня заперли в федеральной тюрьме, но я даже не помню из-за чего, — поделилась модель. — Это шок для меня. Я плачу каждую ночь и до сих пор удивляюсь, почему ничего не помню. Как я могла сделать это пока спала?».

За вмешательство в работу экипажа судна и насилие по отношению к сотруднице Адау могло грозить до 21 года лишения свободы.









Но, по мнению судьи, модель раскаялась и не заслуживает сурового наказания.

Когда Адау зачитывала свое заявление во время заседания суда, она плакала. Девушка призналась, что лечится у психиатра от тревожного расстройства и депрессии, которые возникли у нее после изнасилования. Модель пообещала, что лечение поможет ей решать свои проблемы без алкоголя и агрессии в адрес окружающих людей.