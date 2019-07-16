«Разослала 200 резюме». Как борисовчанка переехала в Бельгию и нашла работу в айти

Источник материала: Tut.by

Настасья родилась в Борисове, училась в Минске в БГЭУ, после чего решила попробовать свои силы за границей: дома девушке все время казалось, что она «бьется головой о невидимый потолок в карьере». Собрав чемодан, в один день Настасья отправилась в за границу c парой сотен долларов в кармане и небольшим чемоданом в руке. О пути от официантки в польском кафе до специалиста в бельгийской айти-компании читайте в проекте «Наши за границей».





Настасья говорит: простые решения — это не про нее. В Беларуси жить девушке нравилось, но в карьере все складывалась не так, как она хотела. В 2013 году Настасья уехала в Гдыню. Сначала подрабатывала репетиторством: учила поляков русскому и английскому, параллельно обучаясь польскому сама. После переехала в Гдыне, где совмещала работу в барах днем с курсами по программированию по вечерам.

— Я окончила кафедру экономической информатики, но на кафедре мы изучали какие-то древние вещи, например язык программирования Паскаль. Конечно, это база для многих других языков, но с практической точки зрения он устарел еще в те времена, когда в университете училась моя мама. Сфера высоких технологий динамичная, нужно постоянно держать руку на пульсе и повышать квалификацию. Поэтому после работы — курсы. Я понимала: быть официанткой всю жизнь — не для меня, но чтобы действительно начать из себя что-то представлять как специалист, нужно вложить много сил, энергии и денег. После того как я почувствовала, что какие-то знания в голове отложились, я начала искать работу по специальности.

Путь в айти Настасья начала с позиции администратора в компании, которая занималась обслуживанием кадровых систем, бухгалтерского учета с информационно-технологической стороны.



В Польше

— Несмотря на то, что сначала моя работа была далека от кодирования, меня заметили. Однажды разговорились с собственником компании по теме работы, и он спросил: «Откуда администратор все это знает?» Ответила: «Вообще-то это моя специальность». Тогда он предложил позвонить и пройти собеседование. Меня взяли. Пару месяцев изучала польское трудовое право, Налоговый кодекс, польский бухгалтерский учет, потому что, обслуживая системы, нужно хорошо понимать предмет, с которым ты работаешь. Я занималась ERP системами — это локальные системы, соединяющие бухгалтерский учет, кадровый учет, администрирование, например складские данные и кассу. Каждый отдел компании получает доступ к определенным модулям. В мои задачи входила настройка этих модулей и поддержка. Если что-то в системе ломалось, то в компаниях начинался настоящий аврал, работа останавливалась.

В компании мне все нравилось, я успешно проработала там полтора года, но однажды я побывала в Бельгии на каникулах и поняла: хочу здесь жить. А у меня дело и слова не расходятся. Вернувшись домой, я сразу начала учить французский.

Про переезд в Бельгию

В Бельгии три государственных языка: французский, голландский и немецкий, также широко распространен английский язык. Этнографически страна поделена на Фландрию, где говорят на нидерландском, и франкофонную Валлонию. Несмотря на многоязычие и мультикультурность, Брюссель скорее франкоориентированный город. Он все больше разрастается, захватывая территорию Фландрии, жители которой отстаивают свое право на использование только нидерландского языка. Уровень напряжения между двумя этническими группами сейчас не то чтобы большой, но ощущается на бытовом уровне: выражается в каких-то шутках, прибаутках, стереотипах в отношении друг друга.





Решение изучать французский было обусловлено тем, что он более востребован в Брюсселе. Перед переездом я сдала пробный экзамен по французскому и получила оценку B2. После этого я разослала 200 резюме в бельгийские компании. В ответ — ничего. Для меня это стало ударом: как так? Ведь я хороший специалист, знаю много языков, у меня богатый рабочий опыт. Тогда решила рискнуть: взяла отпуск на две недели и поехала в Брюссель. Написала самым интересным для меня компаниям, что я здесь, и попросила о встрече. В течение отпуска со мной встретились представители двух организаций. Мы обсудили резюме и мои карьерные планы, а потом обе компании сделали мне предложение. Я выбрала ту, что предложила более выгодные условия.







В Брюсселе много исторических зданий, уютных улочек и пабов, но еще и бизнес-центры и важные международные организации. Например, здесь размещается Европейская комиссия, Европейский парламент и другие институты Европейского союза. Несмотря на то, что официально у ЕС нет столицы, но сами брюссельцы считают, что они живут в самом его сердце. В столице Бельгии эмигранту проще, чем в Гдыне, иностранцы здесь — привычное дело. Если считать агломерации, то в городе проживает почти два миллиона человек, не считая приезжих и туристов.

Прогуливаясь по улицам старого города, я чаще слышу английский, арабский, марокканский, греческий язык, чем голландский или французский. Носом никто не воротит, но бельгийцы напряженно относятся к тем, кто не работает, а живет на пособие. Например, арендодатели должны быть уверены, что иностранец, который будет снимать квартиру, сможет заплатить. Дело в том, что в Бельгии квартиросъемщик сильно защищен. В Польше, например, как и у нас, нужно внести залог за квартиру: сумму за месяц отдают прямо в руки. А в Брюсселе квартиросъемщик идет в банк, где блокируют сумму залога на его карте. Ты по-прежнему ее видишь, но не можешь пользоваться. Если дело дойдет до суда, то деньги могут быть изъяты в пользу владельца квартиры.



Карнавал в центре Брюсселя



Атомиум — один из символов города, он был спроектирован как символ атомного века и мирного использования атомной энергии в 1958 году

Перед тем как переехать в Брюссель, я познакомилась с многими бельгийцами, просила людей поделиться советами и просто пообщаться ради изучения французского. Один из таких знакомых предложил снять комнату за божеские деньги. Квартира находилась в одном из пригородов, и до места работы я добиралась полтора часа. Но приятным моментом было то, что платить за проезд не нужно было: оплату расходов на транспорт взяла на себя компания.

Насчет цен: комната в пригороде обошлась мне в 500 евро в месяц, причем в стоимость входили электричество и газ. Сейчас я живу в центре, в старинном и довольно дорогом районе — Ixelles. Плачу за студию 600 евро, но кроме того, есть дополнительные расходы: 40 евро за интернет, отдельно считается электроэнергия и отопление, еще есть обязательная ежемесячная плата за страховку жилья: моя студия застрахована от кражи, пожара и затопления. Любопытно, что в Бельгии нет единственного поставщика электроэнергии. Квартиросъемщик сам выбирает, к какому оператору лучше обратиться за этой услугой, поэтому стоимость за электроэнергию у всех немного отличается.

В целом студия в центре Брюсселя обойдется порядка 800 евро. Кроме комнаты, кухни, ванны и туалета в площадь может входить гараж, подвал со стиральной машиной, бывает, что в общем пользовании есть внутренние дворики, но у меня такого нет, к сожалению.







На работу теперь я добираюсь пешком и по городу тоже, но недавно купила электросамокат, знаю, что в Беларуси они тоже вошли в моду. Для бельгийцев самокат — это чуть ли не национальный вид транспорта. Здесь на них ездят и стар и млад. Это правда удобно: заряжается три часа, а ездить можно дня два-три.

Транспортная система в Брюсселе развита отлично, здесь ездят и трамваи, и автобусы, и электрички, которые легко завезут тебя в самые дальние уголки страны. Но в центре передвигаться на автомобиле неудобно. Людей в городе живет много, улочки в центре совсем узкие, поэтому все больше людей пересаживается с машин на велосипеды. К тому же бельгийцы стараются поддерживать экологию. В связи с этим во многих компаниях разработана система выдачи экочеков сотрудникам. Раз в год из налога компаний вычитается экологический налог — и часть этих денег можно потратить на что-то экологичное. Например, купить себе велосипед или электросберегающую технику или рассчитываться за экотопливо на заправках.

Про работу:

В первый рабочий день я пришла в компанию с боевым настроем, дескать, наконец-то я смогу «пахать» день и ночь с горящими глазами. Но… на меня посмотрели, как на дурочку. «Гореть» на работе, жертвовать ради нее своей жизнью у бельгийцев не принято. Мое рвение закончилось тем, что на второй день ко мне подошел менеджер и сказал: «Настасья, вы пришли сюда, чтобы сделать нашу компанию лучше. Если же вы будете уставшей и измученной после многочасовой нагрузки, то какой нам от вас толк? Если вы будете реально „пахать“ и брать лишнюю работу, то, извините, вы нам не подходите». После этого я немного успокоилась и поняла: чтобы хорошо и качественно делать свое дело, совершенно не обязательно уставать. В 17.30 или 18.00 менеджеры пинками выгоняют сотрудников домой. После 18.00, как правило, на рабочем месте никого нет.





Думаю, это еще связано не только с культурой, но еще и с тем, что за переработки компании должны платить сотрудникам по повышенной ставке, а любая попытка от уклонения уплаты контролируется профсоюзами. В Беларуси я не могу себе такого представить: когда я работала в Минске, то переработки были обычной практикой. А уж завести речь о том, что за них нужно платить… Не представляю, кто бы на такое решился. Поэтому сейчас я учусь у коллег не только профессиональным компетенциям, но и отношению к процессу и к делу.

Мой профиль: специалист по дата-интеграции в крупной международной компании, которая занимается сбором данных, аналитикой и рейтингами. Я работаю в продуктовом отделе, обеспечиваю доступ к данным. В общих чертах: есть фирмы, с которыми моя компания заключила контракты. Они предоставляют данные и информацию в необработанном виде: банки, университеты, финансовые институты — их данные поступают в необработанном виде, их невозможно читать, понять и использовать. Наша компания занимается их обработкой. Моя задача заключается в том, чтобы интегрировать обработанные данные в те базы, которые у нас уже есть. Они проходят индексацию, а потом поступают в продукт.





На работу можно приходить с 7.30 до 10.00. Опять же, когда я прошла собеседование, мне сказали: «Приходи завтра в 8.30». Я неправильно рассчитала время и приехала в офис в 8.33. У меня была натуральная паника. Ну вот как так! Первый рабочий день — и уже опоздала. А менеджер сказал: «Настя, расслабьтесь, мы дали вам ориентир. Вы можете прийти и в 9.00, и в 9.40. Никто не будет вас ругать или стоять с секундомером, фиксируя ваши приходы-уходы». Обед у нас тоже плавающий, я могу пойти и в 12.00, и 15.00, а могу не обедать, но уйти домой раньше. Мне кажется, что для компании, которая доверяет своим сотрудникам, это нормальная практика. Какая разница, во сколько ты пошел на обед и сколько ел, если ты выполнил работу в срок и качественно?

Бельгийцы работают с удовольствием и с улыбкой, при этом это не натянутая улыбка, когда на самом деле на душе кошки скребутся. Нет. Они обожают свое дело, а руководство компании дает понять сотрудникам, что они делают вклад в общее дело и что их работу ценят. Конечно, за работу достойно платят.

Кроме того, компании инвестируют в обучение людей. Например, моя организация оплатила дорогие курсы программирования для меня, они стоят порядка 1000 евро, и курсы по французскому языку. Кроме того, компания предоставляет еще 10 дней дополнительного отпуска тем сотрудникам, которые обучаются на курсах, поэтому учиться — одно удовольствие.





Про планы:

Сейчас все мои силы сосредоточены на изучении французского языка. Я уже знаю его на хорошем уровне, но всегда есть чему учиться. В моих планах — сдать экзамен по языку и культуре. Это удивительно, но в Бельгии любой человек, который сдает соответствующий экзамен может поменять… национальность, но нужно понимать, что гражданство и национальность — разные вещи. Для того чтобы получить паспорт гражданина ЕС, мне нужно прожить здесь на ПМЖ пять лет. А получение статуса бельгийской национальности не дает больших бонусов, но подтверждает знание языка и того, что ты вливаешься в местную жизнь. Мне кажется, что это правильно, потому что если ты уже решил переезжать в другую страну, то нужно стараться максимально изучить ее традиции, нравы и язык.