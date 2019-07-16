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Больше 1000 рублей в Беларуси зарабатывает свыше 33% населения

17.07.2019 08:53 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Больше 1000 рублей в Беларуси зарабатывает свыше 33% населения
Фото из открытых источников

Статистику представил Белстат. Медианная зарплата показывает уровень дохода работника, который находится в середине зарплатного списка. То есть 50% работников получают больше, а 50% – меньше.

Распределение численности работников по размерам начисленной зарплатыы сложилось следующим образом: 

  • до 300 руб. – 2,4% работников, 
  • от 300,1 до 1000 - 64%;
  • от 1000,1 до 1500 – 21,6%;
  • в пределах 2000 – 6,8%;
  • до 3000 – 3,4%, 
  • до 5000 - 1,2%;
  • до 7000 - 0,3%;
  • до 10 000 - 0,2%;
  • выше 10 000 – 0,1%.   

Если в ноябре 2018 года размер медианной зарплаты составлял 751,1 руб, то в мае 2019 года - 802,7 руб., сообщает БЕЛТА

Больше 1000 рублей в Беларуси зарабатывает свыше 33% населения
В мае средняя зарплата в Беларуси осталась практически на прежнем уровне
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Это следует из данных о медианной зарплате за май 2019 года.
 
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