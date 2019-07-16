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Больше 1000 рублей в Беларуси зарабатывает свыше 33% населения
17.07.2019 08:53 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Статистику представил Белстат. Медианная зарплата показывает уровень дохода работника, который находится в середине зарплатного списка. То есть 50% работников получают больше, а 50% – меньше.
Распределение численности работников по размерам начисленной зарплатыы сложилось следующим образом:
Если в ноябре 2018 года размер медианной зарплаты составлял 751,1 руб, то в мае 2019 года - 802,7 руб., сообщает
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Это следует из данных о медианной зарплате за май 2019 года.
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