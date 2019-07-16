Как выбрать свой аромат парфюма

Источник материала: Новости Хотимска

Добрый день! Любительницам парфюмерии посвящается. Не каждая модница знает тонкости выбора своего аромата. Хотите узнать, как подобрать парфюм для себя, читайте дальше. Выбор парфюмерии очень кропотливое занятие. Поэтому выбирая аромат, не советую возлагать это на кого то кроме Вас самой. Существуют основные правила, которым необходимо следовать, выбирая парфюмы. Делая выбор, необходимо ясно понимать цель его предназначения. Глупо и не правильно – приобретать разрекламированную парфюмерию или пытаться угнаться за своей подругой. Не правильно подобранный аромат может не только не соответствовать Вашему образу, но и быть не принятым, окружающими вас людьми. Выбор духов – это тот момент, когда нужно реагировать только на свои ощущения, не полагаясь ни на кого либо еще.

Где и когда выбирать свой парфюм

Наше обоняние особо остро реагирует в утренний период времени, поэтому по возможности, перенесите момент выбора своего парфюма именно на это время. Также отличному выбору содействуют первые дни менструального цикла. В эти дни особенно чутко воспринимаются ощущения, поэтому не прогадаете.

Любую парфюмерию наносите только на чистую кожу. Вечером, накануне покупки, исключите пряную и острую еду, не употребляйте алкоголя. Иначе кислотность кожного покрова измениться и запахи поменяются.

Присутствие на руках колец и браслетов может также изменить первоначальные нотки в духах. т.к возможно присутствие посторонних запахов. Делать покупку сразу не советуют, необходимо отложить это решение хотя бы на пару дней. За это время Вы успеете сделать оценку качества парфюма, а заодно и реакции окружающих.

При подборе парфюма для себя, помните, что утренний и вечерний должны отличаться. Утром или днем в качестве парфюма советуют использовать туалетную или парфюмированную воду, которая на долго не оставляет свой шлейф, а для вечера вполне подойдут стойкие духи.

Не нужно зацикливаться на одном типе духов, побалуйте себя разнообразием!

Как сделать выбор

Что касается блондинок, им лучше подбирать ароматы со свежими нотками либо цветочные тона.

Рыжеволосым лучше подойдут сладкие с бодрящими притягательными оттенками.

Шатенкам предпочтительнее будут тяжеловатые и насыщенные запахи – фруктовые, медовые, еловые.

Незабываемые и яркие нотки мускуса и сандала превосходно подойдут знойнымбрюнеткам.

Выбирая летний вариант духов, нужно помнить, что кожа постоянно на виду. Учитывайте то, что влияние горячих температур на кожу, в свою очередь, усиливает запахи, выбирайте освежающие мотивы, которые будут создавать ощущения прохлады в жаркую погоду. В это время, особенно лучше пользоваться легкими парфюмированными водами. Лучшим из вариантов будут изделия с немного сладковатым цветочным характером.





В зимний период ярче будут восприниматься более стойкие и насыщенные тона. Особенно ярко раскрываются восточные, чувственные мотивы. Их плотный теплый шлейф, будет окутывать ваши вещи и сохраняться надолго. Особое предпочтение уделите розе, мускусу, древесным и мускатным ноткам.

Весна пробудит легкостью и свежестью, благодаря цитрусовым и цветочным мотивам. Они обеспечат яркие ощущения и неиссякаемый источник энергии .

Осенью так хочется уюта и гармонии. Этим обеспечат Вас ягодные и фруктовые парфюмы с легким растительным оттенком.

Парфюм- это наша индивидуальность, поэтому как подобрать парфюм для себя, знает только ваша интуиция. Будьте так же загадочны как и ваш аромат!