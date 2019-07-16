Марии Селесты самая легендарная из загадок моря

Источник материала: Новости Хотимска

В 1872 году в Атлантическом океане было обнаружено дрейфующее судно, находящееся в практически отличном состоянии, но с одной проблемой: на борту не было ни одной живой души.

По прошествии времени история «Марии Селесты» стала одной из самых легендарных загадок моря. Снова и снова появлялись возможные разгадки, многие пытались понять, что же все-таки случилось с командой судна, возникали все новые и новые версии. Но какая же из них правильная?

С легкой руки Конан Дойля

Подобно многим таинственным историям, легенда о «Марии Селесте» оказалась немного продзабытой до тех пор, пока одаренный богатым воображением писатель не возвратил ее к жизни, несколько приукрасив и преувеличив, так что легенда приобрела живые очертания и стала крайне интересна читающей публике. На сей раз автором был молодой человек, который впоследствии напишет цикл рассказов о Шерлоке Холмсе, будет возведен в рыцари и станет известным под именем сэр Артур Конан Дойль.

Это был маленький рассказ, написанный под псевдонимом У. Смолл, для первого номера журнала «Корнхилл Мэгэзин» 1884 года, и названный «Сообщение Хебекука Джефсона». Конан Дойль на страницах этого произведения описал историю «Марии Селесты», добавив такие детали как накрытый к обеду стол, чайник, закипающий на плите, и судно, уверенно идущее курсом на Гибралтар, но ведомое неизвестной силой, поскольку у штурвала никого нет. Нынче большинство людей, знающих эту легенду, уверены, что все эти детали на самом деле имели место. Это не так

Повествование Конан Дойля оказалось всего лишь первым в долгой череде похожих рассказов. В журнальной статье 1913 года был опубликован полностью вымышленный рассказ человека по имени Фосдик, который заявил, что, пробравшись тайком на «Марию Селесту», он был свидетелем того, как вся команда упала в воду, не удержавшись за бортовые леера, когда наблюдала, как трое матросов устроили состязание в скорости плавания. Ему якобы удалось единственному спастись от акул и доплыть до берегов Африки.

В 1920-х годах некто Китинг опубликовал в «Чемберз Джорнал» рассказ о том, что случилось с судном. В нем говорилось о единственном выжившем человеке по имени Пембертон. Позднее Китинг превратил эту публикацию в целую книгу, которую он назвал «Великая мистификация «Марии Селесты». Героем ее стал тот самый Пембертон. К несчастью, успех этой книги стал причиной разоблачения: исследователи стали разыскивать подлинные интервью Пембертона. Китинг пытался юлить, отвечал уклончиво и даже пытался подсунуть журналистам в качестве фотографии Пембертона портрет своего отца; очень скоро выяснилось, что вся его история – не более чем откровенный вымысел.

Что известно о «Марии Селесте»

«Мария Селеста» — это небольшое торговое судно, бригантина длиной 33 метра и водоизмещением 282 тонны. Владельцами ее были частные лица, третьей частью судна владел капитан, Бенджамин Бриггс. Кроме самого капитана и команды, состоящей из семи человек, на судне также находились жена Бриггса и его маленькая дочь. Судно покинуло порт Статен-Айленд в Нью-Йорке 5 ноября 1872 года курсом на итальянскую Геную с грузом ректифицированного спирта. На борту находилась 1701 деревянная бочка спирта для использования в производстве итальянских вин. В то время Америка, имевшая наибольшее в мире производство пшеницы, была и самым мощным производителем самого дешевого спирта, и Италии оказалось весьма выгодно приобретать его у Америки и морем доставлять в Геную.

Плавание оказалось не слишком богатым событиями, по крайней мере, об этом свидетельствуют записи капитана Бриггса в вахтенном журнале, Не было и непогоды, как утверждал капитан другого судна, шедшего тем же курсом неделю спустя. Это был капитан Дэвид Морхаус, управлявший почти такой же бригантиной «Деи Грация», которая должна была доставить в Геную груз нефти. Бриггс и Морхаус долго ходили в море вместе и очень хорошо друг друга знали. По счастливой случайности друзьям выпало совершить плавания в одном направлении и практически в одно и то же время.

Однако на полпути, где-то между Азорскими островами и Гибралтаром, Морхаус столкнулся с непредвиденным. «Деи Грация» неожиданно наткнулась на дрейфующую в открытом море «Марию Селесту». Морхаус велел высадиться на покинутое судно нескольким своим матросам. Они обошли весь корабль и доложили своему капитану: команда покинула судно. Все выглядело очень странным, нигде не было и намека на неполадки, «Мария Селеста» не имела никаких видимых повреждений. Однако они заметили несколько интересных деталей.

«Мария Селеста» была оснащена спасательной шлюпкой, в данном случае гребной, но способной плыть под парусом. Как правило, шлюпка располагается над основным грузовым люком между двумя мачтами. Однако при осмотре ее не оказалось. Скорее всего, она была благополучно спущена на воду, уцелевшие бортовые леера свидетельствуют о том, что судно не попадало в сильный шторм. Два других грузовых люка, форлюк носовой надстройки и люк кладовой – были открыты и пришедшие на судно моряки сразу обнаружили нетронутый груз.

Когда капитан Морхаус обнаружил судно, оно дрейфовало на минимальных парусах – нижнем прямом марселе и двух кливерах. Современный анализ подтверждает, что Морхаус наткнулся на «Марию Селесту» именно там, где ей следовало быть, ведомой одними лишь течениями, в особенности если учесть, что судном никто не управлял с момента прохождения Азорских островов.

Весьма интересным представляется тот факт, что деррик-фал, самый прочный канат судна, отсутствовал на месте, однако был обнаружен на корме, своим свободным концом он тралил в воде. Между переборками и палубами судна, а также в кубриках стояла морская вода – посчитали, что она попала в трюм и кубрики через снятые крышки люков. В соответствии с записями вахтенного журнала, «Мария Селеста» дрейфовала на протяжении десяти дней, усилившийся ветер заставил матросов убрать паруса; таким образом, наличие воды в различных частях судна никого не удивило. Поскольку груз спирта оказался цел, а судно не имело видимых повреждений, Морхаус высадил на него часть своего экипажа и велел привести «Марию Селесту» в Гибралтар. Здесь он доложил о том, что команда покинула борт «Марии Селесты», началось обстоятельное расследование, целью которого была выплата владельцам страховых сумм и доставка груза получателю. После разгрузки и тщательного обследования трюма следствие пришло к выводу, что девять бочек пусты. Ни единого повреждения, но пусты.

Версии о судьбе «Марии Селесты»

При разработке возможных версий упоминали давние дружеские отношения между Бриггсом и Морхаусом, их заподозрили в сговоре и мошенничестве с целью получить страховку за судно и груз; однако такой вариант не имел смысла с точки зрения выгоды. Говорилось о возможном нападении пиратов, о мятеже, который затеяли пьяные матросы Бриггса, однако при глубокой проверке все версии рассыпались – для окончательного вывода не было доказательств.

Возникли даже самые невероятные толкования того, что могло произойти с судном: назывались такие нетривиальные причины, по которым команда покинула судно, как водяной смерч или аномальной высоты волны. В частности, некто Дэвид Вильямс позволил себе предположить, что судно попало в эпицентр землетрясения, произошедшего на дне океана. Он утверждал, что американским и британским военно-морским силам известно, что такие подводные колебания способны вызвать сильный шторм и разрушение суден. Однако о том, что в указанное время в этих водах было землетрясение, никто не сообщал.

То есть, теория Вильямса заключается в следующем: подводное землетрясение настолько раскачало судно, что из печи на камбузе высыпались угли, и команда покинула «Марию Селесту», испугавшись, что пожар может вызвать взрыв, ведь в трюмах находился спирт. Вильямс абсолютно правильно отмечает, что ряд судов значительно пострадал от подобных явлений, однако о том, что они имели место на «Марии Селесте» никто из проводивших расследование не докладывал.

Версия о парах спирта

Существует ряд свидетельств, подтверждающих одну из самых распространенных версий, версию о воспламенении паров спирта. При осмотре судна в Гибралтаре установлено, что груз цел, за исключением девяти бочек, оказавшихся пустыми. Причина, по которой они опустели, понятна любому бочару. Все остальные бочки, кроме этих девяти, были сделаны из белого дуба. Известно, что древесина белого дуба имеет закрытые поры. Благодаря этой особенности, бочки из такой древесины являются влагостойкими. Именно в такие бочки разливают вина и другие спиртные напитки. Девять опустевших бочек были сделаны из красного дуба, древесина которого не имеет таких качеств, жидкость, налитая в такую бочку, медленно просачивается сквозь нее. Само собой, в такую тару помещают исключительно сухие грузы. Непонятно, по какой причине владелец груза, Meissner Ackermann & Co. распорядился перевозить спирт именно в таких бочках.

Вероятно, в какой то момент весь содержащийся в них спирт просочился сквозь пористую древесину, пары скопились в трюме, и матросы обратили внимание на посторонний запах. Нет точных указаний о том, где именно стояли эти девять бочек, возможно, их загораживали другие. Капитан, очевидно, велел осмотреть груз, но это не принесло результатов: запах присутствовал, а следов утечки не было. По всей видимости, капитан пришел к выводу что обстановка становится небезопасной, поскольку запах спирта распространился по всему судну. Похоже, именно по этой причине он дал команду открыть крышки люков и проветрить трюм во избежание возгорания. Однако пары спирта тяжелее воздуха, они скопились внизу и выветрить их оказалось не так-то легко.

Команда опасалась того, что взрыва или пожара на судне не миновать. Шлюпку спустили на воду и все, кто находился на борту, вынуждены были покинуть «Марию Селесту». Не было абсолютно никакой паники, однако капитан поторапливал, все действовали слаженно и уверенно. Капитан не забыл взять с собой секстант и морской хронометр – приборы, необходимые в море, все лишнее осталось на борту. Никаких свидетельств того, что экипаж намеревался покинуть судно насовсем, нет, возможно, Бриггс намеревался переждать, пока опасность минует, на некотором расстоянии от бригантины. Для этого шлюпке нужно было отойти от судна. Команда воспользовалась самым прочным фалом, но, скорее всего, когда ветер усилился, и судно набрало ход, деррик-фал натянулся и лопнул. На веслах догнать бригантину оказалось невозможным. Сообразив, что судно недосягаемо, капитан велел грести к острову Санта Мария в Азорском архипелаге. И, как это чаще всего бывает, перегруженную шлюпку ждала незавидная участь – ее поглотил Атлантический океан.

В течение десяти последующих дней «Мария Селеста» дрейфовала при легком ветре и открытыми люками. Пары спирта выветрились, вот почему корда люди Морхауса обследовали судно, они не заметили никаких необычных запахов. Около 450 британских галлонов спирта испарились за время плавания «Марии Селесты» в Гибралтар.

Эксперимент и предположения

В 2006 году доктор Андреа Селла, химик из Лондонского Университета, провел эксперимент, воссоздав условия, которые заставили капитана Бриггса немедленно эвакуировать команду «Марии Селесты». Селла наполнил бокс кусками бумаги и бутаном, а затем поджег их. В результате возгорания возникла вспышка, сильная, но угасшая сразу, как только прогорела бумага. Доктор Селла предположил, что подобная вспышка могла возникнуть и в грузовом отсеке «Марии Селесты», команда судна переполошилась, капитал подумал о возможности еще одного взрыва, более мощного. Взрыв этилового спирта в трюме «Марии Селесты» не имел бы разрушительной силы, и все же, возможность взрыва не на шутку напугала и капитана, и команду.

Таким образом, вполне резонно можно утверждать, что экипаж «Марии Селесты» покинул судно добровольно, и в этом нет никаких сомнений. О причинах спешной эвакуации мы можем судить исключительно по имеющимся доказательствам, остальные версии оказываются несостоятельными. Не может быть сомнений в том, что команда эвакуировалась в связи с опасностью взрыва паров этилового спирта, скопившихся в трюме. Действия капитана Бриггса можно считать абсолютно разумными и полностью оправданными, хоть они и привели в результате к плачевным последствиям.