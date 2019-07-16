В Ивье двухлетний ребенок получил травму на тренажерной площадке

Источник материала: Новости Хотимска

В Ивье следователи выясняют обстоятельства травмирования двухлетнего мальчика. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Вечером 15 июля в больницу в Ивье доставили двухлетнего мальчика. У него было диагностировано отчленение пальца на кисти правой руки. Для оказания специализированной помощи ребенка оперативно доставили в одну из больниц в Гродно.