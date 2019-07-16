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В Ивье двухлетний ребенок получил травму на тренажерной площадке
17.07.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
В Ивье следователи выясняют обстоятельства травмирования двухлетнего мальчика. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.
Вечером 15 июля в больницу в Ивье доставили двухлетнего мальчика. У него было диагностировано отчленение пальца на кисти правой руки. Для оказания специализированной помощи ребенка оперативно доставили в одну из больниц в Гродно.
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В Ивье следователи выясняют обстоятельства травмирования двухлетнего мальчика. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель управления Следственного...
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