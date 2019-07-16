|
Разделение сиамских близнецов: уникальная операция британских врачей
Источник материала: Партизан
Сиамские близнецы Сафа и Марва родились в Пакистане со сросшимися головами. В феврале этого года британские врачи завершили многоэтапную операцию по разделению девочек. Она стала одной из сложнейших в истории медицины.
Для отработки действий врачи использовали модель головы близнецов, распечатанную на 3D-принтере. Операцию "репетировали" в виртуальной реальности, пишет
Второй этап операции оказался самым сложным: при разделении сосудистых систем близнецов у каждой из девочек начались проблемы с сердцем.
Реабитилация заняла пять месяцев, сейчас дети вернулись вместе с матерью домой.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сиамские близнецы Сафа и Марва родились в Пакистане со сросшимися головами. В феврале этого года британские врачи завершили многоэтапную операцию по разделению...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)