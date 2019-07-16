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Разделение сиамских близнецов: уникальная операция британских врачей

17.07.2019 09:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сиамские близнецы Сафа и Марва родились в Пакистане со сросшимися головами. В феврале этого года британские врачи завершили многоэтапную операцию по разделению девочек. Она стала одной из сложнейших в истории медицины.

Для отработки действий врачи использовали модель головы близнецов, распечатанную на 3D-принтере. Операцию "репетировали" в виртуальной реальности, пишет bbc.com

Второй этап операции оказался самым сложным: при разделении сосудистых систем близнецов у каждой из девочек начались проблемы с сердцем.

Реабитилация заняла пять месяцев, сейчас дети вернулись вместе с матерью домой.
 
 
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Сиамские близнецы Сафа и Марва родились в Пакистане со сросшимися головами. В феврале этого года британские врачи завершили многоэтапную операцию по разделению...
 
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