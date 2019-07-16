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«По Минску ползут слухи о новой резиденции Лукашенко…» — еще один примитивный фейк от «Незыгаря»

17.07.2019 09:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Популярный российский телеграм-канал «Незыгарь» сообщил, мол, по Минску ползут слухи о новой, уже 19-й, резиденции Александра Лукашенко. Мол, построил ее для своего друга российский миллионер Михаил Гуцериев.

«По Минску ползут слухи о новой резиденции Лукашенко…» — еще один примитивный фейк от «Незыгаря» 
Популярный российский телеграм-канал «Незыгарь» сообщил, мол, по Минску ползут слухи о новой, уже 19-й, резиденции Александра Лукашенко. Мол, построил ее для своего друга российский миллионер Михаил Гуцериев.



«Говорят, имение достанется Николаю Лукашенко. Вертолётная площадка, теннисный корт, домики для охраны и гостей, баня у реки. Есть даже подземный бункер и автономное питание. Отделкой занимались итальянские мастера», — пишет «Незыгарь».

Текст сопровождается спутниковым снимком таинственной резиденции. Конечно, можно было бы просто пройти мимо такого сообщения, но этот пост видели более 60 тысяч подписчиков.

На самом же деле, речь идет о резиденции, которая находится в Молодечненском районе, под Радошковичами. О ней стало известно еще в 2017 году.

Это усадьба «Красносельское» ранее принадлежавшая Управлению делами президента, а впоследствии перешедшая в собственность Гуцериева.
Находится она в 40 километрах от Минска, а общая ее площадь составляет 11 гектаров. «База отдыха в Красносельском обошлась в $40 миллионов», — признавался Гуцериев.


Ранее этот коттедж связывали с именем другого российского олигарха, Бориса Березовского, но очевидных подтверждений этому не было. «Он там построил себе деревню и кайфовал. Березы, русские женщины, свежее мороженое по 20 копеек, черный хлеб. Он чувствовал себя на родине», — рассказывал журналу Forbes друг Березовского после его смерти.

Вот так очередная сенсация от «Незыгаря» оказывается всем известной информацией двухлетней давности.
 
Теги: Минск
 
 
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