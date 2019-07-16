|
У бразильских журналистов украли запись эксклюзивного интервью с Неймаром
Источник материала: Партизан
Журналисты программы Aqui na Band на бразильском телевидении лишились материалов эксклюзивного интервью с форвардом "ПСЖ" Неймаром.
Как сообщает UOL, работники программы провели встречу с форвардом в муниципалитете Прая-Гранди, входящем в штат Сан-Паулу. В ходе интервью журналисты задавали футболисту вопросы на все связанные с ним острые темы, однако спустя некоторое время после окончания беседы заметили, что замок на багажнике их автомобиля поврежден. Открыв его, они не обнаружили карты памяти, на которой находился материал.
Ранее у Неймара возникли проблемы с "ПСЖ". Бразилец не прибыл на старт предсезонной подготовки команды, объяснив это участием в благотворительном мероприятии, после чего клуб выступил с заявлением, в котором пригрозил форварду санкциями,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журналисты программы Aqui na Band на бразильском телевидении лишились материалов эксклюзивного интервью с форвардом "ПСЖ" Неймаром.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)