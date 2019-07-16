ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

У бразильских журналистов украли запись эксклюзивного интервью с Неймаром

17.07.2019 08:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Журналисты программы Aqui na Band на бразильском телевидении лишились материалов эксклюзивного интервью с форвардом "ПСЖ" Неймаром.

Как сообщает UOL, работники программы провели встречу с форвардом в муниципалитете Прая-Гранди, входящем в штат Сан-Паулу. В ходе интервью журналисты задавали футболисту вопросы на все связанные с ним острые темы, однако спустя некоторое время после окончания беседы заметили, что замок на багажнике их автомобиля поврежден. Открыв его, они не обнаружили карты памяти, на которой находился материал. 

Ранее у Неймара возникли проблемы с "ПСЖ". Бразилец не прибыл на старт предсезонной подготовки команды, объяснив это участием в благотворительном мероприятии, после чего клуб выступил с заявлением, в котором пригрозил форварду санкциями, отмечает championat.com.
 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журналисты программы Aqui na Band на бразильском телевидении лишились материалов эксклюзивного интервью с форвардом "ПСЖ" Неймаром.
 
Новости дня
Новости разные
 
В колледже Мстиславля прошёл конкурс профессионального мастерства по компетенции «Кирпичная кладка»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
17.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика