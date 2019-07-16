У бразильских журналистов украли запись эксклюзивного интервью с Неймаром

Как сообщает UOL, работники программы провели встречу с форвардом в муниципалитете Прая-Гранди, входящем в штат Сан-Паулу. В ходе интервью журналисты задавали футболисту вопросы на все связанные с ним острые темы, однако спустя некоторое время после окончания беседы заметили, что замок на багажнике их автомобиля поврежден. Открыв его, они не обнаружили карты памяти, на которой находился материал.





отмечает championat.com. Ранее у Неймара возникли проблемы с "ПСЖ". Бразилец не прибыл на старт предсезонной подготовки команды, объяснив это участием в благотворительном мероприятии, после чего клуб выступил с заявлением, в котором пригрозил форварду санкциями,championat.com.







