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«Ультиматум НАТО подействовал?»: Россия едет на встречу с США в Женеву для подписания новой ядерной сделки
Источник материала: Партизан
Стало известно, что в среду, 17 июля в Женеве встретятся представители Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки для того, чтобы обсудить новую ядерную сделку.
Как информирует
Как утверждает источник, американский президент Дональд Трамп готов к новой ядерной сделке с Москвой, однако он также хочет привлечь к договору и Китай. Для осуществления своих планов глава Белого дома провел отдельные консультации на счет договора как с Си Цзипином, так и с Владимиром Путиным. Помимо прочего, согласно словам собеседника издания, в то время, пока государства находятся в преддверии подписания договора, и если никаких непредвиденных ситуаций не произойдет, то такой документ обязательно должен быть подписан.
Известно также, что американская делегация во время переговоров в Женеве будет возглавлена государственным секретарем США Джоном Салливаном. Страну-агрессора будет представлять чиновник из МИД Сергей Рябков. Как ранее мы уже сообщали, в Североатлантическом Альянсе дали России последний шанс одуматься и изменить свое решение относительно договора о ликвидации ракет малой и средней дальности.
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«Ультиматум НАТО подействовал?»: Россия едет на встречу с США в Женеву для подписания новой ядерной сделки
Стало известно, что в среду, 17 июля в Женеве встретятся представители Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки для того, чтобы обсудить новую ядерную...
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