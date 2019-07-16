«Ультиматум НАТО подействовал?»: Россия едет на встречу с США в Женеву для подписания новой ядерной сделки

replyua.net , со ссылкой на Reuters. Как информирует, со ссылкой на Reuters.













Как утверждает источник, американский президент Дональд Трамп готов к новой ядерной сделке с Москвой, однако он также хочет привлечь к договору и Китай. Для осуществления своих планов глава Белого дома провел отдельные консультации на счет договора как с Си Цзипином, так и с Владимиром Путиным. Помимо прочего, согласно словам собеседника издания, в то время, пока государства находятся в преддверии подписания договора, и если никаких непредвиденных ситуаций не произойдет, то такой документ обязательно должен быть подписан.





Известно также, что американская делегация во время переговоров в Женеве будет возглавлена государственным секретарем США Джоном Салливаном. Страну-агрессора будет представлять чиновник из МИД Сергей Рябков. Как ранее мы уже сообщали, в Североатлантическом Альянсе дали России последний шанс одуматься и изменить свое решение относительно договора о ликвидации ракет малой и средней дальности.



