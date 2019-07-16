Почти одновременно две коммерческие компании предложили свои решения «пакетной» проблемы в Беларуси. Не всё оказалось таким уж однозначным. Пока медиа и социальные сети восторженно гудят, Ecoidea.by привело точку зрения недовольных экологов.









Фото: blizko.by



Производители в Логойске утверждают, что новые пакеты — это настоящая экологическая альтернатива пластиковым, ведь они разлагаются в компостной куче за полгода. Однако распадётся ли такой пакет на полигоне без специальных условий (без доступа кислорода, воды, специальных бактерий) остаётся неясным.





Специалистка программы по экологически дружественному образу жизни Центра экологических решений Мария Сума обращает внимание и на другие экологические аспекты производства таких пакетов.





— «Экологичность товара определяется не только тем, что будет с ним после использования, но и теми ресурсами, которые были затрачены на стадии производства, — отмечает она. — Кукурузный крахмал, который мог бы использоваться по прямому назначению (например, накормить людей или животных) идёт прямиком на свалку и в условиях отсутствия промышленного компостирования превращается в мусор».





В минских магазинах торговой сети «Корона» установили контейнеры для сбора использованного полиэтилена, акция называется «Пакет для пакета с пакетами». Организаторы утверждают, что они хотели решить сразу две задачи: удовлетворить интересы покупателей, которые отказываются от пластиковых пакетов, и более рационально распределять отходы. Сама же «Корона» от одноразовой упаковки не отказалась.





— «Приоритет должен быть на уменьшение количества пластикового мусора, а не на его переработке», — высказалась по поводу акции «Короны» соосновательница магазина без упаковки «Zerro» Светлана Гатальская.





Сегодня наиболее прогрессивным решением в борьбе с пластиковым мусором является его сокращение, в первую очередь, за счёт уменьшения использования одноразовой упаковки и посуды. Например, в Европейском союзе недавно начала действовать «пластиковая» директива, которая обязывает продавцов не использовать одноразовую упаковку. Такие же планы есть и в Беларуси. Почему торговые сети опаздывают со своими решениями — непонятно, почему отдают предпочтение несвоевременным мерам — тоже не ясно.





— ««Движуха» последних недель вокруг пакетов огорчает. Это изначально ошибочные решения, которые не соответствуют ни Национальной стратегии по обращению с твёрдыми коммунальными отходами вторичными материальными ресурсами Республики Беларусь до 2035 года, ни здравому смыслу, — комментирует Еcoidea.by Мария Сума. — Вместо того, чтобы искать и внедрять решения по предотвращению образования отходов, компании предлагают псевдоальтернативы и мероприятия по борьбе с последствиями неудачного менеджмента в сфере отходов. Такие «близорукие» решения не должны становится общепринятой практикой. Аргумент «лучше так, чем никак» приводит к тому, что более прогрессивные решения так и не будут реализованы».





Источник: Еcoidea.by





Упаковка, контейнеры, пакеты



