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Не только у нас: в Лондоне украли велосипед у Бориса Джонсона
Источник материала: Партизан
Политик признался, что был так расстроен кражей, что даже расплакался.
Как
Джонсон был весьма популярен у жителей Лондона и туристов в бытность мэра благодаря привычке ездить в мэрию на двухколесном транспорте. Некоторые всерьез заявляли, что мэр на велосипеде является таким же символом города, как, например, королевская гвардия.
По словам Джонсона, велосипеда он лишился совсем недавно: он не обнаружил его у здания парламента, где оставил байк перед работой.
Политик также признался, что был так расстроен кражей, что даже расплакался.
Джонсон рассказал, что велосипед был ему очень дорог – это был подарок английского велогонщика – чемпиона Олимпийских игр 1992 года и неоднократного участника гонки "Тур де Франс" Криса Бордмана.
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Политик признался, что был так расстроен кражей, что даже расплакался.
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