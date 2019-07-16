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Не только у нас: в Лондоне украли велосипед у Бориса Джонсона

17.07.2019 08:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Политик признался, что был так расстроен кражей, что даже расплакался.

Как пишет Sputnik, кандидат на пост премьер-министра Британии Борис Джонсон заявил, что его любимый велосипед, на котором он на протяжении восьми лет ездил на работу, похитили, ссылаясь на телеканал Sky News.


Джонсон был весьма популярен у жителей Лондона и туристов в бытность мэра благодаря привычке ездить в мэрию на двухколесном транспорте. Некоторые всерьез заявляли, что мэр на велосипеде является таким же символом города, как, например, королевская гвардия.

По словам Джонсона, велосипеда он лишился совсем недавно: он не обнаружил его у здания парламента, где оставил байк перед работой.

Политик также признался, что был так расстроен кражей, что даже расплакался.

Джонсон рассказал, что велосипед был ему очень дорог – это был подарок английского велогонщика – чемпиона Олимпийских игр 1992 года и неоднократного участника гонки "Тур де Франс" Криса Бордмана. 
 
 
Ссылка на источник 32
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Политик признался, что был так расстроен кражей, что даже расплакался.
 
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