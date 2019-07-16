Не только у нас: в Лондоне украли велосипед у Бориса Джонсона

пишет Sputnik, кандидат на пост премьер-министра Британии Борис Джонсон заявил, что его любимый велосипед, на котором он на протяжении восьми лет ездил на работу, похитили, ссылаясь на телеканал Sky News. КакSputnik, кандидат на пост премьер-министра Британиизаявил, что его любимый велосипед, на котором он на протяжении восьми лет ездил на работу, похитили, ссылаясь на телеканал Sky News.









Джонсон был весьма популярен у жителей Лондона и туристов в бытность мэра благодаря привычке ездить в мэрию на двухколесном транспорте. Некоторые всерьез заявляли, что мэр на велосипеде является таким же символом города, как, например, королевская гвардия.





По словам Джонсона, велосипеда он лишился совсем недавно: он не обнаружил его у здания парламента, где оставил байк перед работой.





Политик также признался, что был так расстроен кражей, что даже расплакался.





Джонсон рассказал, что велосипед был ему очень дорог – это был подарок английского велогонщика – чемпиона Олимпийских игр 1992 года и неоднократного участника гонки "Тур де Франс" Криса Бордмана.



