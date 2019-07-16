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На поиски белоруса в Испании подняли малую авиацию, а он просто пошел в бордель

17.07.2019 08:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Морская служба спасения, пожарные и местная полиция в субботу отправились на пляж Росес в Каталонии, чтобы разыскать потерявшегося белоруса.


 
Через несколько часов человека обнаружили. Оказалось, что он, никого не предупредив, ушел в бордель, пишет Crónica Global.

Чтобы найти белоруса, спасатели отправляли в бухту даже вертолёт. Вместе с группой друзей мужчина отправился на пляж, чтобы поплавать. Друзья его потеряли и уведомили аварийные службы.

А молодой человек просто уехал в бордель на такси, никого не предупредив, пишет НН.
 
 
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Морская служба спасения, пожарные и местная полиция в субботу отправились на пляж Росес в Каталонии, чтобы разыскать потерявшегося белоруса.
 
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