



пишет Crónica Global. Через несколько часов человека обнаружили. Оказалось, что он, никого не предупредив, ушел в бордель,Crónica Global.





Чтобы найти белоруса, спасатели отправляли в бухту даже вертолёт. Вместе с группой друзей мужчина отправился на пляж, чтобы поплавать. Друзья его потеряли и уведомили аварийные службы.





пише т НН. А молодой человек просто уехал в бордель на такси, никого не предупредив,т НН.



