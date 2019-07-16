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На поиски белоруса в Испании подняли малую авиацию, а он просто пошел в бордель
Источник материала: Партизан
Морская служба спасения, пожарные и местная полиция в субботу отправились на пляж Росес в Каталонии, чтобы разыскать потерявшегося белоруса.
Через несколько часов человека обнаружили. Оказалось, что он, никого не предупредив, ушел в бордель,
Чтобы найти белоруса, спасатели отправляли в бухту даже вертолёт. Вместе с группой друзей мужчина отправился на пляж, чтобы поплавать. Друзья его потеряли и уведомили аварийные службы.
А молодой человек просто уехал в бордель на такси, никого не предупредив,
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Морская служба спасения, пожарные и местная полиция в субботу отправились на пляж Росес в Каталонии, чтобы разыскать потерявшегося белоруса.
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