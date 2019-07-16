Лавров назвал условие возобновления авиасообщения с Грузией

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Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал в интервью «Аргументам и фактам».





Лавров отметил, что часть радикально настроенных политических сил «разжигают в Грузии русофобские настроения». Это наносит ущерб в первую очередь самой Грузии и ее гражданам. Министр подчеркнул важность того, что общество осудило грузинского телеведущего Геооргия Габунию, который нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина в эфире.





Отношения между Россией и Грузией обострились в июне на фоне массовых акций протеста в Тбилиси. Они начались после после того, как депутат Госдумы занял место спикера грузинского парламента во время заседания Международной ассамблеи православия. Путин ввел запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, он начал действовать 8 июля.









Эскалация конфликта продолжилась после нецензурных высказываний грузинского журналиста в адрес президента Владимира Путина. В частности, Георгий Габуния назвал его «вонючим оккупантом», после чего в Тбилиси вновь начались акции протеста с требованием отправить Габунию в отставку.



