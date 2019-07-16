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Вору в законе Рашаду Гянджинскому минский прокурор сегодня попросит срок
Источник материала: Партизан
Государственный обвинитель сегодня просит срок для трех фигурантов уголовного дела, которых задержали с оружием, наркотиками и поддельными документами в элитном клубе под Минском, прения сторон пройдут в суде Минского района.
Двое уроженцев Азербайджана и гражданин Беларуси были задержаны оперативниками ГУБОПиК при соловой поддержке спецназа 20 ноября 2018 года. У одного из задержанных, Рашада Исмаилова, которого в открытых источниках называют криминальным авторитетом Рашадом Гянджинским, изъяли паспорт на чужое имя. У водителя данного обвиняемого - уроженца Бреста, изъяли два пистолета и патроны, а у третьего обвиняемого - гражданина Азербайджана - гашиш. В отношении них были возбуждены уголовные дела. Все находятся под стражей с ноября 2018 года. На суде, который начался на прошлой неделе, обвиняемые вину признали частично.
"Сегодня пройдут прения сторон",- сообщили
Материалы дела составляют 9 томов, по делу проходит около 30 свидетелей.
Санкции статей, по которым судят обвиняемых имеют разные сроки лишения свободы, по ч. 3 ст. 295 (незаконный оборот оружия) может быть назначено наказание до 7 лет лишения свободы.
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Государственный обвинитель сегодня просит срок для трех фигурантов уголовного дела, которых задержали с оружием, наркотиками и поддельными документами в элитном...
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