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Почему у некоторых жителей Минска изымают земельные участки

17.07.2019 07:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В текущем году в Минске за нарушения законодательства у граждан изъято восемь земельных участков, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в комитете землеустройства Мингорисполкома.

Почему у некоторых жителей Минска изымают земельные участки
Фото комитета землеустройства Мингорисполкома
— Взять свободный кусок земли, чтобы построить там собственный дом, — этой возможностью в свое время воспользовались многие жители столицы, — говорит начальник отдела государственного контроля за использованием и охраной земель комитета землеустройства Мингорисполкома Вячеслав Дралов. — Участки физическим лицам выделялись через аукционы по решению Мингорисполкома до 2016 года и на определенных условиях, прописанных в законодательстве. Одно из них: землепользователь обязан начать строительство дома в течение года, а завершить — не позднее трех лет с даты госрегистрации прав на участок.


Однако, взяв землю еще в 2010–2015 гг., далеко не все поспешили ее освоить. Пустуют либо стоят с недостроенными домами участки на ул. Дисенской и Освейской, Малый Тростенец, а также в других жилых районах столицы.

— Например, в микрорайоне Сокол под жилую застройку землю уже очень давно взяла многодетная семья, — привел пример В. Дралов. — Но участок так и остался заброшенным. А землепользователь своевременно даже не обратился за разрешением на строительство.

Причины того, что земля не осваивается, бывают разными. Среди них есть и уважительные. Например, у человека закончились деньги, он заболел или уезжает за границу. В таких случаях законодательство предусматривает отсрочку завершения строительства на два года. Причем такое право дается только раз.

 — Кроме того, можно воспользоваться процедурой консервации, что прибавляет еще два года, — продолжил В. Дралов. — Если все посчитать — 3+2+2, то получается, что максимальный срок для окончания стройки — 7 лет. Но при условии, что землепользователь будет своевременно обращаться в администрацию района, оформлять необходимые документы и соблюдать все процедуры. Если ничего этого не сделано, а сроки, оговоренные в законодательстве, вышли, то земля изымается.

— Возвращаются ли при этом землепользователю деньги за участок и строение?

— По закону, за неосвоенный надел ничего не выплачивается. Человек купил у города участок и принял на себя обязательство в соответствии с целевым назначением там что-то построить, но договоренность не выполнил. Значит, землю должен вернуть. Если там уже есть какое-то строение, его выставляют на аукцион, продают и деньги отдают гражданину.

— Можно ли неосвоенный участок перед изъятием продать другому лицу?

— Продать землю без капитального строения, пусть даже незавершенного, нельзя. В любом случае строительство дома надо начать. И только потом вместе с земельным участком можно продать кому-то другому. Но новому хозяину важно знать, что при покупке такого объекта все обязанности по землепользованию перейдут к нему. Не исключено, что он купит незавершенное здание перед истечением срока строительства и не успеет его закончить. В таком случае он может остаться и без дома, и без земельного участка. Поэтому, чтобы не совершить ошибки, перед сделкой лучше всего проконсультироваться со специалистами нашего комитета.
 
Теги: Минск
 
 
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В текущем году в Минске за нарушения законодательства у граждан изъято восемь земельных участков, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в комитете...
 
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