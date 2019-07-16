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Быков: "Неприятно, когда Россия лезет со своей ненавистью. Но хуже, когда лезет с любовью"

17.07.2019 07:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский журналист и писатель Дмитрйи Быков в комментарии для "Собеседника" рассуждает о прошедшем телемосте.



«Отдельные хитро-наивные люди спрашивают: да ладно, а чего б и не провести телемост? Надо же, в самом деле, разговаривать! Братские народы, то-сё, в конце концов все войны кончаются переговорами… Как сказал Зеленский, разговаривать, безусловно, надо – но в другом формате и в присутствии других лидеров. А с теми, кто пять лет разжигал эту войну и клеветал на братьев, внезапно снова ставших таковыми, разговор должен быть один, и не на телеканале, тем более украинском, а в Гааге.

И о братских чувствах надо было не тогда, когда вам надо продвигать в Раду пророссийского нашего кума, а пораньше, когда они еще наличествовали. И выпускать украинских моряков надо не тогда, когда вам это выгодно, и не приурочивать это к пиар-кампании все того же Медведчука, и о Сенцове вспомнить бы неплохо (хотя правозащитники и не забывали), а то, честное слово, очень уж цинично выходит: только что они все там в Киеве были русофобы и нацисты, а теперь с ними надо говорить. И кто будет говорить? Дмитрий Киселев? Спасибо, он уже говорил и ручками делал; никто не призывает русских и украинцев и дальше убивать друг друга – но, знаете, плевать на могилы погибших тоже как-то не комильфо.


Когда на Украине опомнились и – хоть и с лукавой мотивировкой насчет угроз сотрудникам канала NewsOne – отменили телемост, его все равно провели – из России в Россию. Зрелище было редкостное даже по меркам российского телевидения, рекордное по дурновкусию и фальши. И то, что участием в нем замарали пожилых и достойных людей – Талызину, Конкина, Инина – было еще противней. Вы можете с той же хитро-наивностью спросить: а что, лучше было, когда громили, грозили, орали? Отвечу: лучше, органичней. А иначе получается, как у Новеллы Матвеевой в одной пьесе: ты что же, хочешь, чтобы они – научились – добру?! Да ведь это было бы так страшно, как если бы ястреб улыбнулся!

Неприятно, когда нынешняя Россия лезет ко всем со своей ненавистью. Но еще фальшивей и страшней, когда лезет с любовью».
 
 
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Российский журналист и писатель Дмитрйи Быков в комментарии для "Собеседника" рассуждает о прошедшем телемосте.
 
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