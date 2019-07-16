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Сбербанк не гарантирует, "не можем измерить уровень надежности криптовалюты"
Источник материала: Партизан
Сбербанк с интересом следит за развитием криптобирж в Беларуси,
Но есть уровень риска, надежности, который мы пока не можем измерить. Это требует, скажем так, дополнительного изучения. Как известно, сейчас на криптобиржах есть многочисленные примеры мошенничества и воровства.
Станислав Кузнецов
Александр Ведяхин обратил внимание на то, что в Госдуме России еще идет работа над законопроектом о криптовалюте.
Мы ждем слова законодателя.
Также Ведяхин отметил:
Для того чтобы блокчейн завоевал себе будущее, нужно решить достаточно немного, но важных задач. В первую очередь это быстродействие.
Представитель банка пояснил, что пока действующие решения позволяют работать быстрее, чем на технологии блокчейн. Но Сбербанк занимается разработками в этой сфере совместно с Центробанком России.
Кузнецов напомнил, что у БПС-Сбербанка в Беларуси есть дочерняя ИТ-структура.
Так что у них собственная компетенция здесь создана, и они, насколько мне известно, очень успешные на этом непростом конкурирующем рынке.
Структуры Сбербанка также активно сотрудничают с различными белорусскими разработчиками и довольны качеством их решений.
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