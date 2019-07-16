Но есть уровень риска, надежности, который мы пока не можем измерить. Это требует, скажем так, дополнительного изучения. Как известно, сейчас на криптобиржах есть многочисленные примеры мошенничества и воровства.

Станислав Кузнецов





Александр Ведяхин обратил внимание на то, что в Госдуме России еще идет работа над законопроектом о криптовалюте.





Мы ждем слова законодателя.

Также Ведяхин отметил:





Для того чтобы блокчейн завоевал себе будущее, нужно решить достаточно немного, но важных задач. В первую очередь это быстродействие.

Представитель банка пояснил, что пока действующие решения позволяют работать быстрее, чем на технологии блокчейн. Но Сбербанк занимается разработками в этой сфере совместно с Центробанком России.





Кузнецов напомнил, что у БПС-Сбербанка в Беларуси есть дочерняя ИТ-структура.





Так что у них собственная компетенция здесь создана, и они, насколько мне известно, очень успешные на этом непростом конкурирующем рынке.

Структуры Сбербанка также активно сотрудничают с различными белорусскими разработчиками и довольны качеством их решений.







