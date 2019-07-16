ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сбербанк не гарантирует, "не можем измерить уровень надежности криптовалюты"

17.07.2019 07:46 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Сбербанк с интересом следит за развитием криптобирж в Беларуси, сообщили корреспонденту Office Life первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин и заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Но есть уровень риска, надежности, который мы пока не можем измерить. Это требует, скажем так, дополнительного изучения. Как известно, сейчас на криптобиржах есть многочисленные примеры мошенничества и воровства.
Станислав Кузнецов

Александр Ведяхин обратил внимание на то, что в Госдуме России еще идет работа над законопроектом о криптовалюте.

Мы ждем слова законодателя.
Также Ведяхин отметил:

Для того чтобы блокчейн завоевал себе будущее, нужно решить достаточно немного, но важных задач. В первую очередь это быстродействие.
Представитель банка пояснил, что пока действующие решения позволяют работать быстрее, чем на  технологии блокчейн. Но Сбербанк занимается разработками в этой сфере совместно с Центробанком России.

Кузнецов напомнил, что у БПС-Сбербанка в Беларуси есть дочерняя ИТ-структура.

Так что у них собственная компетенция здесь создана, и они, насколько мне известно, очень успешные на этом непростом конкурирующем рынке.
Структуры Сбербанка также активно сотрудничают с различными белорусскими разработчиками и довольны качеством их решений.
 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сбербанк с интересом следит за развитием криптобирж в Беларуси, сообщили корреспонденту Office Life первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр...
 
Новости дня
Новости разные
 
Региональная сеть "Дионис" проглотила минский универсам "Первомайский"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
17.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика