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Региональная сеть "Дионис" проглотила минский универсам "Первомайский"

17.07.2019 07:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Компания «Фрутреал», которая стоит за сетью магазинов «Дионис», окончательно поглотила один из минских универсамов, находящийся в районе станции метро «Уручье» на улице Руссиянова. ЗАО «Универсам «Первомайский» официально реорганизовано и присоединено к «Фрутреалу».

В Торговом реестре за «Фрутреалом» числится 19 торговых объектов, а за компанией «Ресттрэйд», которая непосредственно управляет сетью «Дионис», — 28 магазинов. Напомним, что эта сеть не так давно пришла в Минск. Немалая часть торговых точек находится в Полоцке и Новополоцке.
 
Теги: Минск
 
 
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Компания «Фрутреал», которая стоит за сетью магазинов «Дионис», окончательно поглотила один из минских универсамов, находящийся в районе станции метро «Уручье»...
 
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