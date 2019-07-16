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Региональная сеть "Дионис" проглотила минский универсам "Первомайский"
Источник материала: Партизан
Компания «Фрутреал», которая стоит за сетью магазинов «Дионис», окончательно поглотила один из минских универсамов, находящийся в районе станции метро «Уручье» на улице Руссиянова. ЗАО «Универсам «Первомайский» официально реорганизовано и присоединено к «Фрутреалу».
В Торговом реестре за «Фрутреалом» числится 19 торговых объектов, а за компанией «Ресттрэйд», которая непосредственно управляет сетью «Дионис», — 28 магазинов. Напомним, что эта сеть не так давно пришла в Минск. Немалая часть торговых точек находится в Полоцке и Новополоцке.
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Компания «Фрутреал», которая стоит за сетью магазинов «Дионис», окончательно поглотила один из минских универсамов, находящийся в районе станции метро «Уручье»...
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