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Бюджет 2020 года может быть дефицитным
Источник материала: Партизан
В проекте закона о бюджете на 2020 год предлагается утвердить расходы республиканского бюджета в сумме 25,027 млрд и прогнозируемый объем доходов в сумме 24,1 млрд. Таким образом, дефицит республиканского бюджета составит 913 млн рублей.
В частности, предлагается установить максимальный размер:
дефицита бюджета Минска — 58,8 млн рублей;
консолидированного бюджета Брестской области — 24,5 млн;
Витебской области — 4,6 млн;
Гомельской области — 6,9 млн;
Могилевской области —5,045 млн.
А минимальный размер профицита консолидированного бюджета Гродненской области — 1,9 млн, Минской области — 3,8 млн.
Напомним, уровень экономического развития регионов в Беларуси различный. Так, Минск с финансовой точки зрения полностью является самодостаточным, Минская область в целом обеспечена собственными ресурсами на 90%, Гродненская — на 72%, Брестская — на 70%, Витебская — на 67%, Гомельская и Могилевская области — на 63%.
На базовом уровне зависимость бюджетов от ресурсной поддержки из вышестоящего бюджета сохраняется на достаточно высоком уровне (количество местных бюджетов с дотационностью свыше 40% — 72, ниже 20% — 15).
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В проекте закона о бюджете на 2020 год предлагается утвердить расходы республиканского бюджета в сумме 25,027 млрд и прогнозируемый объем доходов в сумме 24,1 млрд. Таким...
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