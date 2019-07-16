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Бюджет 2020 года может быть дефицитным

17.07.2019 07:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В проекте закона о бюджете на 2020 год предлагается утвердить расходы республиканского бюджета в сумме 25,027 млрд и прогнозируемый объем доходов в сумме 24,1 млрд. Таким образом, дефицит республиканского бюджета составит 913 млн рублей.

В частности, предлагается установить максимальный размер:

дефицита бюджета Минска — 58,8 млн рублей; 
консолидированного бюджета Брестской области — 24,5 млн; 
Витебской области — 4,6 млн; 
Гомельской области — 6,9 млн; 
Могилевской области —5,045 млн.

А минимальный размер профицита консолидированного бюджета Гродненской области — 1,9 млн, Минской области — 3,8 млн.


Напомним, уровень экономического развития регионов в Беларуси различный. Так, Минск с финансовой точки зрения полностью является самодостаточным, Минская область в целом обеспечена собственными ресурсами на 90%, Гродненская — на 72%, Брестская — на 70%, Витебская — на 67%, Гомельская и Могилевская области — на 63%.

На базовом уровне зависимость бюджетов от ресурсной поддержки из вышестоящего бюджета сохраняется на достаточно высоком уровне (количество местных бюджетов с дотационностью свыше 40% — 72, ниже 20% — 15).
 
Теги: Минск
 
 
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В проекте закона о бюджете на 2020 год предлагается утвердить расходы республиканского бюджета в сумме 25,027 млрд и прогнозируемый объем доходов в сумме 24,1 млрд. Таким...
 
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