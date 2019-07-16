Годфри Биток Стивен / fcisloch.by





18-летний нигерийский футболист Годфри Биток Стивен установил "вечный" рекорд белорусского чемпионата в высшей лиге, информирует "Прессбол". 12 июля в матче с "Минском" игрок "Ислочи" вышел на замену на 5-й минуте, а на 6-й уже забил гол. Дело в том, что замены так рано проводятся крайне редко. До сих пор рекорд принадлежал минскому динамовцу Кириллу Павлючеку, который в 2004-м в матче со "Славией" вышел на замену на 19-й минуте, а на 24-й забил гол.



