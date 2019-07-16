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Нигерийский футболист установил "вечный" рекорд белорусского чемпионата

17.07.2019 07:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

18-летний нигерийский футболист Годфри Биток Стивен установил "вечный" рекорд белорусского чемпионата в высшей лиге, информирует "Прессбол".


Годфри Биток Стивен / fcisloch.by

18-летний нигерийский футболист Годфри Биток Стивен установил "вечный" рекорд белорусского чемпионата в высшей лиге, информирует "Прессбол". 12 июля в матче с "Минском" игрок "Ислочи" вышел на замену на 5-й минуте, а на 6-й уже забил гол. Дело в том, что замены так рано проводятся крайне редко. До сих пор рекорд принадлежал минскому динамовцу Кириллу Павлючеку, который в 2004-м в матче со "Славией" вышел на замену на 19-й минуте, а на 24-й забил гол.
 
 
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18-летний нигерийский футболист Годфри Биток Стивен установил "вечный" рекорд белорусского чемпионата в высшей лиге, 
 
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