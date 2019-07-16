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Наводнение в Индии: около 50 человек погибли

17.07.2019 07:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В последние дни в Индии в результате наводнений, вызванных продолжительными дождями, погибли около 50 человек, сообщает Синьхуа.



Стихией было нарушено течение жизни более 4,4 млн человек. По прогнозу синоптиков, в ближайшие 2-3 дня на северо-востоке страны также ожидаются относительно сильные дожди.
 
Ранее сообщалось, что в странах Южной Азии десятки человек погибли из-за проливных муссонных дождей, спровоцировавших сильные наводнения и оползни. Особенно сильно пострадали регионы Непала, Бангладеша и северо-восточной Индии, перевод korrespondent.net
 
 
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В последние дни в Индии в результате наводнений, вызванных продолжительными дождями, погибли около 50 человек, сообщает Синьхуа.
 
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