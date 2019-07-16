В Минске печатают 4,5 тонны жировок в месяц. Перейти на электронные теперь можно онлайн

TUT.BY рассказали в Центре информационных технологий Мингорисполкома. Получать электронные платежки можно было и раньше, но для этого собственник должен был принести заявление в расчетно-справочный центр, к которому относится его дом. Теперь оставить заявку можно удаленно. Такая возможность появилась на сайте Единого расчетно-справочного центра Минска , об этомрассказали в Центре информационных технологий Мингорисполкома.





Что сделать, чтобы извещения стали присылать на электронную почту? Собственнику жилья нужно заполнить несколько полей в личном кабинете . Заявку рассмотрят специалисты РСЦ. Ответить обещают ориентировочно в течение трех дней. Статус заявки можно отслеживать в личном кабинете. Присылать извещения будут на электронный адрес плательщика автоматически после окончания начислений за отчетный период.





Возможность принести заявление лично в расчетно-справочный центр тоже сохранят.









Извещения на электронную почту получают уже почти 10 тысяч минчан.





В Центре информационных технологий Мингорисполкома отмечают: помимо того, что электронные извещения дело удобное, это еще и экологично. Только в Минске на печать платежек каждый месяц уходит порядка 4,5 тонны бумаги.



