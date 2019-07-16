БАТЭ проведет ответный матч против польского «Пяста»

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Футболисты борисовского БАТЭ вчера отправились в польский Гливице на игру с "Пястом". Первая встреча, напомним, завершилась вничью - 1:1. Это значит, что БАТЭ, чтобы пройти в следующий раунд турнира, обязательно должен будет забивать.

Победитель белорусско-польской дуэли во втором круге встретится с лучшей командой пары "Линфилд" (Северная Ирландия) - "Русенборг" (Норвегия). В первой игре норвежцы победили североирландцев в гостях со счетом 2:0.