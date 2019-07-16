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БАТЭ проведет ответный матч против польского «Пяста»

17.07.2019 09:21 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

БАТЭ проведет ответный матч против польского «Пяста»
Фото из открытых источников

Футболисты борисовского БАТЭ вчера отправились в польский Гливице на игру с "Пястом". Первая встреча, напомним, завершилась вничью - 1:1. Это значит, что БАТЭ, чтобы пройти в следующий раунд турнира, обязательно должен будет забивать. 

Победитель белорусско-польской дуэли во втором круге встретится с лучшей командой пары "Линфилд" (Северная Ирландия) - "Русенборг" (Норвегия). В первой игре норвежцы победили североирландцев в гостях со счетом 2:0.

В сегодняшнем матче борисовчанам не помогут травмированные форварды Антон Сарока и Боян Дубаич, а также защитник Егор Филипенко. Дисквалифицирован полузащитник Станислав Драгун. 

БАТЭ проведет ответный матч против польского «Пяста»
В квалификации Лиги чемпионов БАТЭ сыграл с «Пястом» вничью
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Ответная игра 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдет сегодня, 17 июля 2019 года, на поле городского стадиона в Гливице. Она начнется в 21.00 по белорусскому...
 
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