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Среда развлечений: интересные события в Могилеве в ближайшую неделю

17.07.2019 09:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Несмотря на разгар (хоть по погоде и не скажешь) лета, в ближайшую неделю в Могилеве ожидается множество интересных событий. Мы составили для вас гид по ним и призываем поделиться этим материалом с друзьями в соцсетях — ходить тусоваться вместе намного интереснее.

Если вы собираетесь проводить интересное событие — присылайте его анонс нам. Вполне возможно он попадет в следующий выпуск «Среды развлечений». Вот адрес — editor.mogilev@tut.by

Среда, 17 июля

Народные танцы под живую музыку приглашают станцевать в парке Подниколья. Сбор у подножия большой лестницы. Организаторы просят приходить в удобной для танцев обуви. Начало в 18.30.


Фото: Денис Васильков

Если не хотите танцев, то этот вечер можно провести в театре. На малой сцене драмтеатра дают «Жоўты пясочак», по одноименному произведению Василя Быкова. Еще можно достать билет. Начало в 18.30.


Фото: Денис Васильков

Четверг, 18 июля

Пора заглянуть в кино. Знакомая многим с детства история продолжается. В новом «Короле Льве» герои взрослеют, влюбляются, познают себя и окружающий мир, совершают ошибки и делают правильный выбор.

В краееведческом музее проходит выставка «Традиции и культура Японии» при поддержке посольства этого государства. В выставочном зале можно увидеть традиционные японские куклы, архитектурно-ландшафтные макеты японских храмов и замков, муляжи блюд национальной кухни, коллекции воздушных змеев и масок, тематические журналы, одежду.

Пятница, 19 июля

С пятницы и все выходные можно покататься по Днепру на теплоходе «Могилев». В этот день рейсы проходят с 16.00 до 21.00. В Субботу и воскресенье — с 12.00. Отправление в районе причала около Мемориального комлпекса воинам-интернационалистам.


Фото: Денис Васильков

Суббота, 20 июля

На аэродроме в Пашково пройдет рок-фестиваль «Edem». Выступят группы «Маша и медведи», «Конец фильма», «Без билета», «Akute» и другие. Сцена заработает с 14.30, а до этого пройдут показательные выступления аэроклуба и рыцарей.

В тайм-кафе «Небо» пройдет еще один рок-фестиваль. Музыканты сыграют и споют в поддержку животных. В этот вечер выступят группы «Все чужие», «Изгородь», «Внимание» и «Норе». Начало в 17.00.

Поэтический вечер писателья и переводчика Виталия Рыжкова пройдет во дворике драмтеатра. Литератор прочитает свои известные стихи и новые произведения: переводы и главу из нового романа «ШЧАС це».Это новое, экспериментальное событие, поэтому вход со через служебный театральный проход. Начало в 18.00. Справки по телефону: +375293148963


Воскресенье, 21 июля

Если вы любите настольные игры, то «Игротека» в тайм-кафе «Небо» для вас. Приходите один или с компанией и играйте в популярные настольные игры. Начало в 17.00.

Понедельник, 22 июля

В Могилеве пройдет большой концерт Тимофея Яровикова, культового могилевского музыканта, основателя группы «Сердце дурака». Тайм-кафе «Небо», начало в 18.00.

Вторник, 23 июля

В Драмтеатре дают «Тартюф». Громкая премьера этого сезона, которую нужно увидеть и успеть обсудить. Режиссер — Екатерина Аверкова. Билеты есть, начало в 18.30.


Фото: ИА «Могилевские ведомости»

Среда, 24 июля

И снова театр. На этот раз прьемьера — «Любовные письма» по Альберту Гурнею. Режиссер — Камиля Хусаинова. Спектакль на малой сцене — конспект двух жизней, двух судеб, трогательная история Мелиссы и Энди. Они пишут друг другу письма и в них создают свою волшебную, прекрасную страну Оз. Начало в 18.30.

 
Теги: Могилев
 
 
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