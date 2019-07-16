|
Среда развлечений: интересные события в Могилеве в ближайшую неделю
Источник материала: Tut.by
Несмотря на разгар (хоть по погоде и не скажешь) лета, в ближайшую неделю в Могилеве ожидается множество интересных событий. Мы составили для вас гид по ним и призываем поделиться этим материалом с друзьями в соцсетях — ходить тусоваться вместе намного интереснее.
Если вы собираетесь проводить интересное событие — присылайте его анонс нам. Вполне возможно он попадет в следующий выпуск «Среды развлечений». Вот адрес — editor.mogilev@tut.by
Среда, 17 июля
Народные танцы под живую музыку приглашают станцевать в парке Подниколья. Сбор у подножия большой лестницы. Организаторы просят приходить в удобной для танцев обуви. Начало в 18.30.
Если не хотите танцев, то этот вечер можно провести в театре. На малой сцене драмтеатра дают
Четверг, 18 июля
Пора заглянуть в кино. Знакомая многим с детства история продолжается. В новом
В краееведческом музее проходит выставка
Пятница, 19 июля
С пятницы и все выходные можно покататься по Днепру на теплоходе «Могилев». В этот день рейсы проходят с 16.00 до 21.00. В Субботу и воскресенье — с 12.00. Отправление в районе причала около Мемориального комлпекса воинам-интернационалистам.
Суббота, 20 июля
На аэродроме в Пашково пройдет
В тайм-кафе «Небо» пройдет еще один рок-фестиваль. Музыканты сыграют и споют
Поэтический вечер писателья и переводчика Виталия Рыжкова пройдет во дворике драмтеатра. Литератор прочитает свои известные стихи и новые произведения: переводы и главу из нового романа «ШЧАС це».Это новое, экспериментальное событие, поэтому вход со через служебный театральный проход. Начало в 18.00. Справки по телефону: +375293148963
Воскресенье, 21 июля
Если вы любите настольные игры, то
Понедельник, 22 июля
В Могилеве пройдет большой
Вторник, 23 июля
В Драмтеатре дают
Среда, 24 июля
И снова театр. На этот раз прьемьера —
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гид по интересным событиям в Могилеве в ближайшую неделю.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)