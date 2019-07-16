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Семашко рассказал о позиции по вопросу интеграции с Россией

17.07.2019 09:06 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Семашко рассказал о позиции по вопросу интеграции с Россией

фото: rg.ru

Посол Беларуси в России считает, что углубление интеграции не должно быть условием решения экономических проблем в отношениях между странами.

Об этом посол заявил вчера в Санкт-Петербурге. Семашко сообщил, что стороны пришли к пониманию в вопросе о компенсации потерь Беларуси от налогового маневра в российской нефтяной отрасли. Однако, рассказал посол, точку в этом вопросе российская сторона готова поставить только после решения вопроса об углублении интеграции. "Я считаю, что нельзя связывать одни вещи с другими, потому что то, что созрело в рамках других соглашений, других договоренностей, надо решать, и давно надо было решать - уже с 31 января этого года", -  цитирует посла БЕЛТА.

Белорусская сторона по-прежнему настаивает на том, что в рамках Союзного государства цены на энергоносители должны быть близкими, «а не так, что для нас цена в два раза выше, чем для Смоленской области".

Семашко назвал и другие вопросы, которые Россия и Беларусь должны решить в первоочередном порядке. Это продвижение белорусской  мясо-молочной и промышленной продукции на рынок РФ. "Это первоочередные задачи, которые в рамках уже действующих соглашений и Союзного государства, и Евразийского экономического союза мы должны решить", - заявил посол.

Семашко подчеркнул, что Россия останется для Беларуси основным рынком сбыта. И хотя сегодня российский рынок занимается уже не 53-55% в структуре белорусского экспорта, как 10-15 лет назад, а около 39%, «это тоже много», констатировал посол.

 
 
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Посол Беларуси в России считает, что углубление интеграции не должно быть условием решения экономических проблем в отношениях между странами.
 
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