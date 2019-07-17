Похороны в разных странах или где хоронят за сумму, равную годовому бюджету белоруса?*

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Похороны связаны с большим количеством обычаев и традиций. Одни народности закапывают тела в землю, другие сжигают на огне. Где-то хоронят за счет государства, а где-то – за накопленные самостоятельно средства. В этой статье мы поделимся самыми интересными моментами из похорон народов мира.

Германия – самые дорогие похороны в мире

Главная особенность похорон в Германии – высокая цена. Ритуальная сфера – прибыльный бизнес для предпринимателя, но невероятно дорогая для простого жителя. Организация похорон имеет самые высокие цены в Европе!

Стандартный погребальный обряд обойдется в среднем в 7 000 евро и выше, самый дешевый вариант – 3 000. К тому же отдельный пункт в списке трат на похороны - стоимость места для могилы (от 2500 евро). Каждый год нужно оплачивать услуги благоустройства захоронения. Но это еще не все. Особняком стоит оформление документов. Пока посетишь все инстанции, пройдет от 1,5 месяца!

Для среднестатистической семьи такие затраты – серьезная ноша, поэтому многие пенсионеры открывают специальные похоронные счета, чтобы при их смерти не тяготить родственников финансовыми затратами. В случаях, когда у покойного не было счета, а близким тяжело справиться с расходами, вместо погребения осуществляется кремация. Она обходится дешевле, чем обычные похороны.

Есть еще один выход. Малообеспеченные граждане обращаются в специальную службу, которая увезет тело для кремации в Чехии. Такие манипуляции получаются менее затратными.

Индия

Индийцы считают, что тело после смерти не отпускает душу. Единственный способ освободить ее – сжечь усопшего. Во время подготовительных процедур возле покойного горит лампада. Она символизирует огонь, который следит за переходом души в следующий этап.

В это время тело омывают, одевают в новую одежду и украшают цветами, драгоценностями, травами. После усопшего отправляют на погребальный костер для кремирования. Главный плакальщик – старший сын. Он отвечает за священный обряд. Пока тело горит, плакальщик осуществляет ритуал kapal kriya. Старший сын раскалывает череп покойного палкой из бамбука, разрывая связь между телом и душой.

Через несколько дней после кремации плакальщик собирает останки костей и пепел в урну и хоронит их в святых водах Ганг.

Китай

Китайский народ относится крайне серьезно к похоронной процессии. Чем старше и почтительнее усопший был при жизни, тем больше ритуалов необходимо провести на похоронах.

Покойника одевают в лучшие одежды черного, коричневого или синего цвета. Ни в коем случае нельзя использовать красный, особенно если усопший был младше 80 лет. Он символизирует у китайцев счастье. Такой оттенок лишь применим для деталей на церемонии, чтобы подчеркнуть долголетие усопшего. Прежде чем положить тело в гроб, его накрывают голубой тканью, а лицо – желтой. Домовину ставят в доме, чтобы пришедшие смогли почтить память усопшего и положить рядом подношения в виде денег, еды, свечей или ладана. Китайцы верят, что все это понадобится усопшему в загробной жизни.

Место для могилы выбирают по фен-шую. Лучший вариант – холм. В целом, семья покойного старается соблюсти все традиции, чтобы не навлечь на себя беды и неудачи. В апреле, в день поминовения усопших, родственники обязательно посещают кладбище. Там они приводят в порядок могилу, оставляют деньги и еду.

О чем еще Вы точно не знали?

В Южной Корее некоторые компании предлагают для родственников уникальную услугу: обработать пепел усопшего под крайне высокими температурами, которые превратят его в кристаллы. Из получившихся камешков делают бусины сине-зеленого, розового, фиолетового цвета, которые хозяева хранят дома в красивых флаконах.

Гана – страна, которая отличилась тем, что здесь можно заказать гроб для усопшего любой формы: рыба – для успешного при жизни рыбака, курица-наседка – для заботливой и любящей мамы. Такая традиция появилась в конце 20 века. Тогда правитель заказал себе носилки в форме орла, однако в день готовности заказа скончался. Родственники усопшего решили положить тело в эффектную переноску и в ней же похоронить покойного. Сегодня такие мастерские создателей необычных гробов пользуются большой популярностью среди туристов, а их работы занимают достойное место в частных коллекциях или арт-галереях.

В Тибете тело усопшего предают воздуху, так как там практически нету земли, подходящей для могилы. Первые три дня покойного оставляют дома, чтобы душа за это время покинула тело. Затем его отдают небу: относят на специальную скалу для обряда. Там тело скармливают грифонам. Чем быстрее его съедят, тем скорее душа сможет возродиться.

А памятники?

Несмотря на кардинальные различия в обычаях и традициях захоронения, практически в каждой стране по прошествии определенного времени нужно ставить памятник, как символ выражения скорби по ушедшему близкому. Студия гранита и мрамора «РитуалГранит» известна в Беларуси нестандартным подходом к выполнению памятников. Собственное производство и 15 видов натурального гранита позволяют создавать настоящие шедевры из природного камня. Компания первая стала изготавливать памятники с добавлением стекла и эпоксидной смолы. Только здесь впервые нанесли QR-код на стелы, заменив стандартную гравировку!

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