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Житель Дзержинского района зарезал пенсионера

17.07.2019 09:54 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Житель Дзержинского района зарезал пенсионера
Следственный комитет РБ

Экспертиза показала: мужчина скончался от множественных повреждений в результате травматических воздействий колюще-режущим предметом.  

Правоохранители установили причастность к убийству 21-летнего жителя Дзержинского района. Мужчина согласно приговору суда должен был прибыть в исправительное учреждение открытого типа для отбытия наказания в виде ограничения свободы за совершение имущественных преступлений. Но для постановки на учет он не явился. Вместо этого днем на попутной машине он доехал до деревни, где зашел в дом к потерпевшему, проживавшему на окраине населенного пункта. 

Двое мужчин выпили, между ними произошел конфликт, переросший в драку. Гость избил хозяина, а потом нанес ему множественные смертельные ножевые ранения в шею, сообщили в Следственном комитете. Кроме того, преступник украл у пенсионера 30 рублей, рюкзак и куртку.

Мужчине предъявлено обвинение по п. 6 ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью), ч. 2 ст. 205 (кража, совершенная повторно) и ст. 415 (уклонение от отбывания наказания) Уголовного кодекса Республики Беларусь. 

Житель Дзержинского района зарезал пенсионера
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Трагедия произошла в феврале 2019 года. Тело 66-летнего мужчины с признаками насильственной смерти нашли на полу в его доме в деревне Глуховщина Дзержинского района.
 
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