Житель Дзержинского района зарезал пенсионера

Источник материала: Аргументы и факты

Экспертиза показала: мужчина скончался от множественных повреждений в результате травматических воздействий колюще-режущим предметом.

Правоохранители установили причастность к убийству 21-летнего жителя Дзержинского района. Мужчина согласно приговору суда должен был прибыть в исправительное учреждение открытого типа для отбытия наказания в виде ограничения свободы за совершение имущественных преступлений. Но для постановки на учет он не явился. Вместо этого днем на попутной машине он доехал до деревни, где зашел в дом к потерпевшему, проживавшему на окраине населенного пункта.

Двое мужчин выпили, между ними произошел конфликт, переросший в драку. Гость избил хозяина, а потом нанес ему множественные смертельные ножевые ранения в шею, сообщили в Следственном комитете. Кроме того, преступник украл у пенсионера 30 рублей, рюкзак и куртку.