Житель Дзержинского района зарезал пенсионера

Экспертиза показала: мужчина скончался от множественных повреждений в результате травматических воздействий колюще-режущим предметом.
Правоохранители установили причастность к убийству 21-летнего жителя Дзержинского района. Мужчина согласно приговору суда должен был прибыть в исправительное учреждение открытого типа для отбытия наказания в виде ограничения свободы за совершение имущественных преступлений. Но для постановки на учет он не явился. Вместо этого днем на попутной машине он доехал до деревни, где зашел в дом к потерпевшему, проживавшему на окраине населенного пункта.
Двое мужчин выпили, между ними произошел конфликт, переросший в драку. Гость избил хозяина, а потом нанес ему множественные смертельные ножевые ранения в шею, сообщили в Следственном комитете. Кроме того, преступник украл у пенсионера 30 рублей, рюкзак и куртку.
Мужчине предъявлено обвинение по п. 6 ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью), ч. 2 ст. 205 (кража, совершенная повторно) и ст. 415 (уклонение от отбывания наказания) Уголовного кодекса Республики Беларусь.