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Где в Горецком районе есть работа для подростков и сколько за нее платят

17.07.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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140 подростков в Горецком районе решили летом заработать свои первые деньги.  Некоторые примерили на себя роль рабочего зеленого строительства, кому-то пригодились навыки швейного дела, а для кого-то в радость было столярное дело.

Главный специалист управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Галина Базылева говорит, что временная трудовая занятость молодежи в период летних каникул организуется в нашем районе традиционно. В этом году возможность работать предоставили 9 учреждений образования города и района. Ребята поделены на две возрастные категории: от 14 до 16 и от 16 до 18 лет. Соответственно — 68 и 72 человека. Некоторые школьники из старшего звена задействованы в летней занятости уже не впервые.

 

Где в Горецком районе есть работа для подростков и сколько за нее платят
В Горецком центре творчества детей и молодежи команда из 10 человек уже справилась с необходимым объемом работ. Там трудились 6 учащихся младшей возрастной группы и 4 — старшей. Они пошили 30 простыней и 380 полотенец для двух домов-интернатов Могилевской области. 

 

— Все ребята перед работой прошли медицинскую комиссию, получили справки о допуске к соответствующим видам деятельности, — говорит Галина Базылева. — С подростками заключили договоры. Перед началом работы в каждом учреждении образования провели первичный инструктаж по охране труда.

В зависимости от возраста, согласно Трудовому кодексу, установлен и режим работы. Младшее звено трудится 4 ч. 36 мин. в день, а старшее — 7 часов. Суббота и воскресенье у ребят — выходные. У подростков часовая оплата труда, зависящая от возраста. У младших — 3,44 бел. руб./ч., у старших — 2,26.

В педколледже будут работать 35 учащихся. Большую часть из них задействовали на озеленении территории, остальных — в текущем ремонте (покраске зданий и помещений). Последнее учащиеся выполнять могут на высоте не выше 1 м 30 см. К таким же работам приступили 26 ребят из гимназии № 1, семь — из Маслаковской СШ, по восемь — из средней школы № 1 и Горской СШ.

В Овсянковской СШ созданы 12 мест для трудоустройства. Плюс к вышеуказанным двум видам работ запланирован и ремонт школьной мебели. Четырем учащимся нужно отремонтировать 22 стола и 44 стула.

Аналогичные ремонтные работы наряду с озеленением проведут 18 подростков в СШ № 4 и 16 учащихся в СШ № 3.

 

Где в Горецком районе есть работа для подростков и сколько за нее платят
Заведующая отделом художественного творчества ЦТДиМ Галина Другакова рассказала, что девчонки ответственно подошли к работе, прилежно трудились, соблюдая правила безопасности, с которыми ознакомились перед тем, как сесть за швейные машинки. 

 

Летняя занятость молодежи не только приобщает подростков к труду, но и дает возможность найти новых друзей. Так, в ЦТДиМ сдружились за работой девчонки старшего возраста — Екатерина Долженкова из педколледжа, Анна Перькова из гимназии № 1, Диана Антипенко и Валерия Михеева из средней школы № 1.

Екатерина и Анна уже второй год работают летом. В прош­лый раз учащаяся педколледжа осваивала столярное дело — ремонтировала столы и стулья в ЦТДиМ, а гимназистка была рабочей зеленого строительства, занималась благоустройством городских улиц. Девчонки говорят, что у каждой работы своя специфика, нужно только приспособиться. Действительно, при шитье необходима усид­чивость и внимательность. А к этому, как отмечают Диана и Валерия, они в школе привыкли на уроках труда. Преподаватель СШ № 1 Ольга Тарасова передала навыки рукоделия сотням девочек, которые благодарны педагогу за науку.

Валерия Дрозовская

Фото Михаила Левцова


 
 
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  140 подростков в Горецком районе решили летом заработать свои первые деньги.  Некоторые примерили на себя роль рабочего зеленого строительства, кому-то...
 
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