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Ливень слегка подтопил улицы города - обложило конкретно
17.07.2019 10:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Вот только дождя нам ещё и не хватало. Хотя, надо признать, льётся он как-то локально, рядом с городом есть места, где ни капельки. А вот улицы помыло основательно.
Пользователи соцсетей предупреждают друг друга, чтобы по Гоголя и не пытались ехать: в районе Советской скопилось много воды.
Самое обидное, что дождь продолжает лить, и, кажется, это надолго - в небе ни просвета!
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