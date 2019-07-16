Ливень слегка подтопил улицы города - обложило конкретно

Источник материала: Виртуальный Брест

Вот только дождя нам ещё и не хватало. Хотя, надо признать, льётся он как-то локально, рядом с городом есть места, где ни капельки. А вот улицы помыло основательно.





Пользователи соцсетей предупреждают друг друга, чтобы по Гоголя и не пытались ехать: в районе Советской скопилось много воды.





Самое обидное, что дождь продолжает лить, и, кажется, это надолго - в небе ни просвета!



