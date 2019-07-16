Барановичи и Варшаву свяжет автобусный маршрут

Источник материала: Виртуальный Брест

В Барановичах с 28 июля запускают новый международный автобусный маршрут, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник объединенного автовокзала "АВ Барановичи, АС Ляховичи" Геннадий Шут.





Автобус до польской столицы будет курсировать по воскресеньям и вторникам. Отправление от автовокзала в Барановичах в 22.30. Запланированы остановки в Слониме, Зельве, Волковыске, Белостоке и аэропорту им. Фредерика Шопена. В обратную сторону от автовокзала "Варшава Заходня" автобус будет отправляться по понедельникам и средам в 9.00 (по местному времени).

Это первый прямой маршрут, который свяжет Барановичи и Варшаву. Ранее автобусы регулярно курсировали до приграничного Белостока. "Мы проанализировали пассажиропоток и увидели, что варшавское направление пользуется повышенным спросом, - сказал Геннадий Шут. - Людям интересны туристические поездки, шопинг. Приняли решение открыть новый маршрут. Для начала автобус будет курсировать дважды в неделю. Затем планируем сделать рейсы ежедневными".

Помимо польских городов у Барановичей налажено регулярное сообщение с Вильнюсом и Калининградом. В столицу Литвы автобус ходит ежедневно (по пятницам и воскресеньям дважды в день), в Калининград - через день.