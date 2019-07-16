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В Минске и Бресте можно будет проголосовать на внеочередных выборах в Верховную раду Украины

17.07.2019 10:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

21 июля в Украине пройдут внеочередные выборы в Верховную раду. Проголосовать можно будет и в Беларуси: участки будут открыты в Минске и Брестесообщили в ЦИК Украины.

В Минске и Бресте можно будет проголосовать на внеочередных выборах в Верховную раду Украины

Фото: www.president.gov.ua

В Минске проголосовать можно будет в помещении посольства Украины в Беларуси (ул. Старовиленская, 51), а в Бресте — в помещении украинского консульства (ул. Воровского, 19).

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский распустил Раду во время своей инаугурации 21 мая. Выборы пройдут по смешанной системе (половина депутатов избирается по пропорциональной системе, вторая половина — по мажоритарной). Чтобы пройти в парламент, необходимо набрать более 5 процентов голосов. В Крыму и неподконтрольных Киеву районах Донецкой и Луганской областей выборы проводить не будут.

В Минске и Бресте можно будет проголосовать на внеочередных выборах в Верховную раду Украины

ЦИК Украины зарегистрировал 22 партии. По данным опросов, больше всего голосов наберет партия «Слуга народа» Дмитрия Разумкова, которая поддерживает действующего президента Владимира Зеленского.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  21 июля в Украине пройдут внеочередные выборы в Верховную раду. Проголосовать можно будет и в Беларуси: участки будут открыты в Минске и Бресте, сообщили в ЦИК...
 
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