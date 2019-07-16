ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Под окнами новостройки в Пинске таился склад боеприпасов

17.07.2019 10:42 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

27 взрывоопасных предметов времён Второй мировой войны извлекли из полуразрушенного дота.

Под окнами новостройки в Пинске таился склад боеприпасов

Сообщение в милицию о том, что у дома по улице Брестской,175 в полуразрушенном доте времен Второй мировой войны обнаружены неразорвавшиеся снаряды, в понедельник, примерно, в 15.00, поступило от работников Стройтреста №2, занимавшихся благоустройством дворовой территории.

Под окнами новостройки в Пинске таился склад боеприпасов

На место происшествия незамедлительно выехал участковый инспектор милиции и работники МЧС. Четыре снаряда были извлечены на поверхность ковшом экскаватора. Перед машинистом стояла задача выбрать грунт внутри полуразрушенного дота, чтобы впоследствии свалить в котлован метровые стены былого оборонительного сооружения и захоронить их.

Работы на объекте были приостановлены, выставлена охрана. Четверо сотрудников патрульно-постовой службы, сменяя друг друга, дежурили на месте обнаружения боеприпасов до прибытия на следующий день из Барановичей группы разминирования.

Под окнами новостройки в Пинске таился склад боеприпасов

Саперы обследовали дот изнутри, а также проверили весь грунт выбранный из него накануне экскаватором. И дополнительно нашли 23 неразорвавшихся боеприпаса. Общее количество взрывоопасных предметов составило 27 единиц.

Под окнами новостройки в Пинске таился склад боеприпасов

Под окнами новостройки в Пинске таился склад боеприпасов

Среди них 5 немецких артиллерийских снарядов калибра 175 мм, 14 бронебойных снарядов калибра 176 мм к советским орудиям, 5 снарядов калибра 45 мм и 3 взрывателя.

Как рассказал Медиа-Полесью командир группы разминирования в/ч 7404 группы Олег Аршинов, несмотря на продолжительное время нахождения в земле, найденные боеприпасы всё ещё представляют опасность.

Под окнами новостройки в Пинске таился склад боеприпасов

По рассказу местного жителя Петра Якубчика, в бытность его подростком, в окрестностях города часто можно было встретить неразорвавшиеся снаряды. Дети докладывали о находке своему школьному учителю. Уроки немедленно прекращались, наставник в сопровождении учеников направлялся к месту нахождения опасного предмета, чтобы оценить исходящую от него угрозу.

Под окнами новостройки в Пинске таился склад боеприпасов

По словам Петра Якубчика, данной дот засыпали землей вскоре после войны. О том, что в нём находятся боеприпасы, никто не знал.

Под окнами новостройки в Пинске таился склад боеприпасов

Местные мальчишки, издалека наблюдавшие за работой взрослых, рассказали, что часто играли на горке среди бетона и деревьев. И не догадывались, что это бывший военный объект.

Под окнами новостройки в Пинске таился склад боеприпасов

Все снаряды и взрыватели к ним доставлены на подрывную площадку и уничтожены.

Под окнами новостройки в Пинске таился склад боеприпасов

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  27 взрывоопасных предметов времён Второй мировой войны извлекли из полуразрушенного дота. Сообщение в милицию о том, что у дома по улице Брестской,175 в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Где в Горецком районе есть работа для подростков и сколько за нее платят
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
17.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика