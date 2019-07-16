Под окнами новостройки в Пинске таился склад боеприпасов

Источник материала: Виртуальный Брест

27 взрывоопасных предметов времён Второй мировой войны извлекли из полуразрушенного дота.





Сообщение в милицию о том, что у дома по улице Брестской,175 в полуразрушенном доте времен Второй мировой войны обнаружены неразорвавшиеся снаряды, в понедельник, примерно, в 15.00, поступило от работников Стройтреста №2, занимавшихся благоустройством дворовой территории.





На место происшествия незамедлительно выехал участковый инспектор милиции и работники МЧС . Четыре снаряда были извлечены на поверхность ковшом экскаватора. Перед машинистом стояла задача выбрать грунт внутри полуразрушенного дота, чтобы впоследствии свалить в котлован метровые стены былого оборонительного сооружения и захоронить их.

Работы на объекте были приостановлены, выставлена охрана. Четверо сотрудников патрульно-постовой службы, сменяя друг друга, дежурили на месте обнаружения боеприпасов до прибытия на следующий день из Барановичей группы разминирования.





Саперы обследовали дот изнутри, а также проверили весь грунт выбранный из него накануне экскаватором. И дополнительно нашли 23 неразорвавшихся боеприпаса. Общее количество взрывоопасных предметов составило 27 единиц.









Среди них 5 немецких артиллерийских снарядов калибра 175 мм, 14 бронебойных снарядов калибра 176 мм к советским орудиям, 5 снарядов калибра 45 мм и 3 взрывателя.

Как рассказал Медиа-Полесью командир группы разминирования в/ч 7404 группы Олег Аршинов, несмотря на продолжительное время нахождения в земле, найденные боеприпасы всё ещё представляют опасность.





По рассказу местного жителя Петра Якубчика, в бытность его подростком, в окрестностях города часто можно было встретить неразорвавшиеся снаряды. Дети докладывали о находке своему школьному учителю. Уроки немедленно прекращались, наставник в сопровождении учеников направлялся к месту нахождения опасного предмета, чтобы оценить исходящую от него угрозу.





По словам Петра Якубчика, данной дот засыпали землей вскоре после войны. О том, что в нём находятся боеприпасы, никто не знал.





Местные мальчишки, издалека наблюдавшие за работой взрослых, рассказали, что часто играли на горке среди бетона и деревьев. И не догадывались, что это бывший военный объект.





Все снаряды и взрыватели к ним доставлены на подрывную площадку и уничтожены.



