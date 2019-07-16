|
Mercedes может снять с производства пикап X-класса
Источник материала: Tut.by
Немецкий автогигант по итогам второго квартала ожидает убытки в размере около 1,5 миллиарда евро — перед руководством встал вопрос о снижении расходов и оптимизации модельного ряда.
Основная доля в убытках концерна Daimler связана с проведением различных сервисных кампаний, но при этом отмечается уменьшающийся спрос на некоторые модели. И в первую очередь речь идет о
Одной из причин низкого спроса на X-класс, который выпускается на заводе Nissan в Барселоне, называется его высокая стоимость по сравнению с главными конкурентами — Ford Ranger и Volkswagen Amarok. В общем, в Daimler уже приняли решение убрать X-класс с рынка — правда, сообщает об этом издание
Официального подтверждения этой информации от Daimler пока не поступало.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Немецкий концерн может прекратить выпуск пикапа X-класса. Об этом сообщает издание Automotive News Europe.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)