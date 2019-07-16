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Mercedes может снять с производства пикап X-класса

17.07.2019 10:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Немецкий автогигант по итогам второго квартала ожидает убытки в размере около 1,5 миллиарда евро — перед руководством встал вопрос о снижении расходов и оптимизации модельного ряда.


Основная доля в убытках концерна Daimler связана с проведением различных сервисных кампаний, но при этом отмечается уменьшающийся спрос на некоторые модели. И в первую очередь речь идет о пикапе X-класса, созданном на одной платформе с Nissan Navara. На рынке он дебютировал всего пару лет назад, но возложенных надежд так и не оправдал — в прошлом году в Европе, Австралии и Южной Африке своих покупателей нашли 16 700 мерседесовских пикапов.

Одной из причин низкого спроса на X-класс, который выпускается на заводе Nissan в Барселоне, называется его высокая стоимость по сравнению с главными конкурентами — Ford Ranger и Volkswagen Amarok. В общем, в Daimler уже приняли решение убрать X-класс с рынка — правда, сообщает об этом издание Automotive News Europe со ссылкой на источники внутри компании.

Официального подтверждения этой информации от Daimler пока не поступало.

 
 
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Немецкий концерн может прекратить выпуск пикапа X-класса. Об этом сообщает издание Automotive News Europe.
 
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