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Пенсионерка потерялась в лесу в Быховском районе

17.07.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Пенсионерка потерялась в лесу в Быховском районеПенсионерка потерялась 16 июля в лесу в Быховском районе. По информации МЧС, сообщение о необходимости оказания помощи в поиске жительницы Быхова, заблудившейся в лесу около деревни Тощица, поступило в пять часов вечера.

Пенсионерка 1964 г.р. пошла в лес за черникой около полудня. С собой у нее был мобильный, по нему она и поддерживала связь.

В поисках были задействованы спасатели, милиция, работники лесхоза. В 19.37 спасатели обнаружили заблудившуюся в лесу на расстоянии около двух километров от дороги. В госпитализации она не нуждалась.

mogilevnews.by

 
 
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Пенсионерка потерялась 16 июля в лесу в Быховском районе. По информации МЧС, сообщение о необходимости оказания помощи в поиске жительницы
 
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