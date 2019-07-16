ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сегодня Быховский район отмечает юбилей

17.07.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Маяк Преднепровья

Бескрайние просторы золотистых полей, зеленые лесные чащи, манящие прохладой в знойный летний день, голубые глади рек и озер, сливающиеся с чистым безоблачным небом. Полные очарования багряные закаты и рассветы, умытые свежей прозрачной росой. Крупные агрогородки и мелкие деревушки, уютные улицы и извилистые переулки. Люди, трудолюбивые, приветливые, гостеприимные. Все это малая родина, дорогая сердцу Быховщина.

Сегодня Быховский район отмечает юбилей

Сегодня Быховский район отмечает юбилей

Сегодня Быховский район отмечает юбилей

Сегодня Быховский район отмечает юбилей

Сегодня Быховский район отмечает юбилей

Сегодня Быховский район отмечает юбилей

Сегодня — праздник. Не просто день рождения, а юбилей. 17 июля 1924 года был образован Быховский район.

95 лет. Целая история, полная важных дат и предопределяющих событий. И начала писаться она задолго до 24-го года прошлого столетия.

Немного экскурса. В 1772-м была образована Могилевская губерния, которая уже через пять лет стала делиться на уезды. 22 марта 1777 года принято считать днем образования Старобыховского уезда. Могилевское наместничество – именно так была переименована губерния в 1778 году. Результатом реформы стало образование Белорусской губернии, куда вошел Быховский уезд Могилевского наместничества. К 1802-му такое деление отменили, поэтому Быховский уезд вновь стал числиться за Могилевской губернией, а в марте 1919 года после ее ликвидации, вошел в состав Гомельской губернии.

Март 1924 года стал событийным — Быховский уезд был передан в состав БССР. Практически в это же время территории округа делились на районы. Так образовался Быховский район в составе Могилевского округа.

15 января 1938 года в БССР введено областное деление. Итог – образование Могилевской области, куда и вошел Быховский район.

226,3 тысячи гектаров. Такова площадь современной Быховщины — одного из крупнейший сельских районов не только в Могилевской области, но и Беларуси. Сегодня в его составе город Быхов и 181 сельский населенный пункт, «распределенный» между девятью сельсоветами.

Более 28 тысяч земляков – именно такой численный состав людей, живущих здесь. А это значит, у каждого сегодня праздник.

Мы любим тебя, родной край!

Алеся МУХАЧЕВА.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бескрайние просторы золотистых полей, зеленые лесные чащи, манящие прохладой в знойный летний день, голубые глади рек и озер, сливающиеся с
 
Новости дня
Новости разные
 
Как готовят фонтан на Советской к запуску, которое состоится уже 26 июля вечером
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
17.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика