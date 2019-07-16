Сегодня Быховский район отмечает юбилей

Источник материала: Маяк Преднепровья

Бескрайние просторы золотистых полей, зеленые лесные чащи, манящие прохладой в знойный летний день, голубые глади рек и озер, сливающиеся с чистым безоблачным небом. Полные очарования багряные закаты и рассветы, умытые свежей прозрачной росой. Крупные агрогородки и мелкие деревушки, уютные улицы и извилистые переулки. Люди, трудолюбивые, приветливые, гостеприимные. Все это малая родина, дорогая сердцу Быховщина.

























Сегодня — праздник. Не просто день рождения, а юбилей. 17 июля 1924 года был образован Быховский район .

95 лет. Целая история, полная важных дат и предопределяющих событий. И начала писаться она задолго до 24-го года прошлого столетия.

Немного экскурса. В 1772-м была образована Могилевская губерния, которая уже через пять лет стала делиться на уезды. 22 марта 1777 года принято считать днем образования Старобыховского уезда. Могилевское наместничество – именно так была переименована губерния в 1778 году. Результатом реформы стало образование Белорусской губернии, куда вошел Быховский уезд Могилевского наместничества. К 1802-му такое деление отменили, поэтому Быховский уезд вновь стал числиться за Могилевской губернией, а в марте 1919 года после ее ликвидации, вошел в состав Гомельской губернии.

Март 1924 года стал событийным — Быховский уезд был передан в состав БССР. Практически в это же время территории округа делились на районы. Так образовался Быховский район в составе Могилевского округа.

15 января 1938 года в БССР введено областное деление. Итог – образование Могилевской области, куда и вошел Быховский район .

226,3 тысячи гектаров. Такова площадь современной Быховщины — одного из крупнейший сельских районов не только в Могилевской области, но и Беларуси. Сегодня в его составе город Быхов и 181 сельский населенный пункт, «распределенный» между девятью сельсоветами.

Более 28 тысяч земляков – именно такой численный состав людей, живущих здесь. А это значит, у каждого сегодня праздник.

Мы любим тебя, родной край!

Алеся МУХАЧЕВА.